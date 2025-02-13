За словами Рютте, вона координується між союзниками. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Суспільне Новини".

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Що заявив Рютте про розмову Путіна й Трампа

Генсек НАТО зауважив, що Дональд Трамп самостійно прийняв рішення зателефонувати Путіну. Однак, підкреслив, що знав про майбутню розмову ще близько тижня тому.

Він також зазначив, що після розмови з Путіним президент США подзвонив Зеленському. Окрім цього, за словами Рютте, 14 лютого український глава держави зустрінеться з віцепрезидентом Джей Ді Венсом у Мюнхені. Генсек НАТО запевнив, що усі процеси координуються між США, Україною та Європейським альянсом.

Рютте також висловився про Путіна та заявив, що не знає, чого очікувати від російського диктатора. Попри те, що протягом 2010 – 2014 він часто зустрічався з ним, генсек НАТО зауважив, що Путін є непередбачуваною людиною. Однак, додав, що він має взяти участь у переговорах, оскільки розпочав війну проти України.