"Это был большой день для Москвы": в США поражены разговором Трампа с Путиным

В среду, 12 февраля, Дональд Трамп имел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Эта новость ошеломила Европу и США.

В частности, президента США уже обвинили в "сдаче" Украины, сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Что в США говорят о контактах Путина и Трампа

Так, экс-советник Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон убежден, что после этого разговора Путин не может быть счастливее. "Говорю вам, сегодня в Кремле пьют водку прямо из бутылки. Это был большой день для Москвы", – заявил он.

В то же время резко о подобных контактах с диктатором высказалась и американская журналистка и автор Forbes София Нельсон

Путин убивал. Младенцев. Журналистов. Солдат. Семьи. Женщин. Бабушек. Лидеров. Активистов. И он пригласил его в наш Белый дом. О, Боже,

– сказала она.

Возмущение также выразил и сенатор-демократ Адам Шифф. Он подчеркнул, что президент Трамп позвонил врагу США, России, прежде чем позвонить союзнику, Украине.

"Давайте не будем говорить о том, что это означает: сдачу интересов Украины и наших собственных, еще до начала переговоров. Трамп – прекрасно заключает сделки, особенно – для Кремля", – написал Адам Шифф.

Также в своей заметке демократ вспомнил заявления министра обороны США Пита Гегсета, который исключил будущее Украины в НАТО и восстановление украинского суверенитета над собственными землями