В Белом доме отрицают, что спор Трампа с Зеленским был спланирован

Советник президента США Майк Волц отрицает, что спор между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским был "засадой". По его словам, после встречи лидеров планировалось подписание соглашения, которое должно было укрепить экономические связи между странами.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на интервью Волца каналу Fox News. Он опроверг распространенную версию, отметив, что во время встречи в другой комнате уже было готово подписание важного соглашения между США и Украиной по редкоземельным ресурсам.

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Спор Трампа и Зеленского не был спланированной "засадой"

По словам Волца, после того, как премьер-министр Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон заявили о готовности отправить войска, Трамп вместе с генсеком НАТО Марком Рютте обсуждал возможность предоставления больших гарантий безопасности для Украины.

Позвольте быстро прояснить. Это не была какая-то засада. Это абсолютно и категорически неправда. В соседней комнате все было готово для подписания соглашения обоими лидерами, которая бы объединила США и Украину экономически на поколение относительно критических минералов, нужных нам, и инвестиций, нужных им,

– отметил советник по нацбезопасности Соединенных Штатов.

Волц отметил, что весь процесс должен был стать положительным шагом для Украины, ведущим к переговорам с Россией и завершению войны.

Однако ситуация изменилась после того, как Зеленский неожиданно решил обсуждать свои требования на публике, что вызвало недовольство у Трампа. Волц объяснил, что Зеленского предупреждали о необходимости дипломатического подхода, но он выбрал жесткую линию и пытался решить все "перед всем миром". В результате, Трамп и Вэнс вынуждены были заявить: "Хватит".

Это был неправильный подход, не то время в истории, и точно не тот президент для таких действий. Это не Джо Байден, это был Дональд Трамп. И думаю, весь мир увидел это абсолютно четко,

– подытожил Волц.

Он также добавил, что эти обстоятельства, вероятно, стали одной из причин, почему ситуация между двумя лидерами набрала такой напряженности.