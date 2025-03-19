"Чекист против застройщика": политолог объяснил, что было не так в разговоре Путина и Трампа
- Дональд Трамп и Владимир Путин обсудили прекращение огня в Украине, но не достигли конкретных договоренностей.
- Политолог Олег Лесной считает, что Путин манипулировал Трампом.
- Трамп не провел запланированную пресс-конференцию, что свидетельствует об отсутствии результативности переговоров с Путиным.
Дональд Трамп 18 марта провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Во время общения они обсудили немало тем, в частности прекращение огня в Украине, однако не смогли конкретно договориться.
В эфире 24 Канала политолог Олег Лесной сказал, что настораживает в разговоре президента США с российским диктатором и кто из них показал свою слабость. Напомним, что Киев согласился на 30-дневное перемирие, которое предложил Вашингтон, тогда как Москва выдвинула условия, затрудняющие реализацию перемирия.
К теме Будет ли Трамп снова давить на Украину после разговора с Путиным
"Путин потроллил Трампа"
Как отметил политолог, Путин очень свободно чувствует себя и очень качественно читает Трампа. На сегодня основная задача Трампа – заставить обе стороны прекратить огонь на 30 дней. Половина задачи выполнена, ведь украинская сторона согласилась. Однако теперь надо договориться с Путиным.
Трамп и Путин снова говорили обо всем. Я удивляюсь, что Вторая мировая снова туда не перекочевала. Они очень долго говорят. Но ведь подняли очень много тем, которые в целом не касаются главного вопроса,
– сказал Лесной.
Для большого переговорщика с большим опытом результатом является "да" от контрагента. По словам политолога, Путин потроллил Трампа тем, что сделал вид якобы принимает вариант Владимира Зеленского, который еще очень давно предлагал сделать перемирие в небе и на море.
Трамп до сих пор находится в своем информационном пузыре, что якобы он суперпереговорщик, а Путин – это тот, с кем можно договориться. Но когда говорят застройщик и чекист, то силы однозначно неравны. Ведь у застройщика есть желание сделать этот проект быстрее и дешевле и желательно за счет кого-то другого, а чекист хочет обмануть застройщика,
– добавил Лесной.
Вывод очень простой – Трампу не удалось договориться с Путиным. В частности, об этом свидетельствует то, что не состоялась большая пресс-конференция Трампа, запланированная после разговора с российским диктатором. Если бы переговоры были результативные, то президент США 100% бы ее провел.
К слову, The Wall Street Journal пишет, что телефонный разговор с Владимиром Путиным показал Трампу, что Россия является большим препятствием на пути к окончанию войны.