В эфире 24 Канала политолог Тарас Загородний рассказал, что могло так расстроить Путина во время разговора с президентом США и какой ультиматум американский политик мог поставить Кремлю. Отметим, Дмитрий Песков не подтвердил СМИ информацию о разговоре Трампа и Путина.

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Почему в Кремле не подтвердили разговор

По мнению политолога, разговор между Трампом и Путиным все же состоялся, однако россиянам надавали по затылку так, что теперь им лучше отрицать существование этого разговора. Более того, Загородний убежден, что это не первый разговор.

Россияне не могут признать того, что с ними не обращаются как с великой державой, с которой собираются делить мир, поэтому они долго будут отрицать, что вообще существуют какие-то разговоры,

– сказал политолог.

Ведь если Россия признает сам факт диалога, то должна давать какую-то реакцию на это и конечно с великодержавной спесью в пределах того, что Путин якобы снова всех переиграл. Однако поскольку нечего говорить, то они будут и дальше отрицать.

Это очень хорошо, ведь означает, что американцы продолжают долбиться головой о бетонную стену и в конце концов им достаточно быстро это надоест,

– отметил Загородний.

После того как Трамп перешел в публичную плоскость, фактически поставив россиянам ультиматум, то с позицией Путина внутри России не все в порядке. В частности, z-патриоты кричали, мол, Путин довел Россию до состояния, что с ней разговаривают ультиматумами.

На самом деле ситуация для Кремля не такая радостная, как россияне хотят показать,

– отметил политолог.

К слову, заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков 10 февраля заявил об "определенном взаимодействии по линии внешнеполитических ведомств" с США. Мол, команда Дональда Трампа вроде бы проявила интерес к возобновлению диалога.

Почему России невыгодно завершать войну

Владимир Путин не может остановить войну по разным причинам. Прежде всего в июне 2024 года он объявил ультиматум, который невозможно выполнить, даже если бы теоретически Трамп захотел это сделать. Президент США не может отдать российскому диктатору Запорожье, Херсонщину, Донбасс, демонтировать военную инфраструктуру НАТО в Восточной Европе, снять санкции с России и тому подобное.

Очевидно, что для России война проиграна, ведь Украина остается независимым государством, которое к тому же никто не собирается разоружать, а наоборот будут милитаризировать,

– добавил Загородний.

В то же время если россияне остановят войну, то это приведет к обвалу российской экономики, ведь сейчас на плаву ее поддерживает только война. Россию накроет двойной кризис, связанный с отсутствием военного производства и невозможностью продать нефть и газ, тем более на премиальном рынке.

Важно! Советника по нацбезопасности Майка Волца, комментируя разговор Трампа с Путиным, напомнил, что у России большие проблемы с экономикой, и президент США готов облагать налогами, тарифицировать и применять санкции против нее, чтобы достичь мира.

По мнению политолога, Путин будет воевать до конца пока будет у власти, или пока американцы не поставят вопрос ребром российским элитам, мол, сносите его и тогда будем разговаривать. Публичный тон разговоров Трампа с Путиным говорит о том, что российским элитам об этом уже намекают.