В етері 24 Каналу політолог Тарас Загородній розповів, що могло так засмутити Путіна під час розмови з президентом США та який ультиматум американський політик міг поставити Кремлю. Зазначимо, Дмітрій Пєсков не підтвердив ЗМІ інформацію про розмову Трампа та Путіна.

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Чому у Кремлі не підтвердили розмову

На думку політолога, розмова між Трампом й Путіним все ж таки відбулася, однак росіянам надавали по потилиці так, що тепер їм краще заперечувати існування цієї розмови. Ба більше, Загородній переконаний, що це не перша розмова.

Росіяни не можуть визнати того, що з ними не поводяться як з великою державою, з якою збираються ділити світ, тому вони довго заперечуватимуть, що взагалі існують якісь розмови,

– мовив політолог.

Адже якщо Росія визнає сам факт діалогу, то повинна давати якусь реакцію на це й звичайно з великодержавною пихою в межах того, що Путін нібито знову всіх переграв. Проте оскільки немає чого говорити, то вони будуть й далі заперечувати.

Це дуже добре, адже означає, що американці продовжують довбатися головою об бетонну стіну й врешті-решт їм достатньо швидко це набридне,

– зазначив Загородній.

Після того як Трамп перейшов у публічну площину, фактично поставивши росіянам ультиматум, то з позицією Путіна всередині Росії не все гаразд. Зокрема, z-патріоти кричали, мовляв, Путін довів Росію до стану, що з нею розмовляють ультиматумами.

Насправді ситуація для Кремля не така радісна, як росіяни хочуть показати,

– зауважив політолог.

До слова, заступник глави Міністерства закордонних справ Росії Сергій Рябков 10 лютого заявив про "певну взаємодію по лінії зовнішньополітичних відомств" із США. Мовляв, команда Дональда Трампа начебто проявила інтерес до відновлення діалогу.

Чому Росії невигідно завершувати війну

Владімір Путін не може зупинити війну з різних причин. Насамперед у червні 2024 року він оголосив ультиматум, який неможливо виконати, навіть якби теоретично Трамп захотів це зробити. Президент США не може віддати російському диктатору Запоріжжя, Херсонщину, Донбас, демонтувати військову інфраструктуру НАТО у Східній Європі, зняти санкції з Росії тощо.

Очевидно, що для Росії війна програна, адже Україна залишається незалежною державою, яку до того ж ніхто не збирається роззброювати, а навпаки будуть мілітаризувати,

– додав Загородній.

Водночас якщо росіяни зупинять війну, то це призведе до обвалу російської економіки, адже зараз на плаву її підтримує тільки війна. Росію накриє подвійна криза, пов'язана з відсутністю військового виробництва та неможливістю продати нафту й газ, поготів на преміальному ринку.

Важливо! Радника з нацбезпеки Майка Волца, коментуючи розмові Трампа з Путіним, нагадав, що у Росії великі проблеми з економікою, і президент США готовий оподатковувати, тарифікувати та застосовувати санкції проти неї, аби досягти миру.

На думку політолога, Путін воюватиме до кінця поки буде при владі, або ж поки американці не поставлять питання руба російським елітам, мовляв, зносьте його й тоді будемо розмовляти. Публічний тон розмов Трампа з Путіним говорить про те, що російським елітам про це вже натякають.