Кремлевцы захлебываются от счастья, – экс-министр МИД успокоил насчет последних действий Трампа

В НАТО говорят, что разговор Дональда Трампа с Владимиром Путиным, который состоялся 12 февраля, создает впечатление о старте переговоров по Украине. В то же время президент США, отвечая на вопрос журналистов, сказал, что прекращение огня возможно в недалеком будущем.

В разговоре с 24 Каналом министр иностранных дел Украины в 2007 – 2009 годах Владимир Огрызко сказал, как в Кремле восприняли диалог Трампа с Путиным и что этот разговор показал на самом деле.

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Сногсшибательных негативных изменений в отношении Украины нет

Как отметил экс-министр иностранных дел Украины, на разговор президента США с российским диктатором надо смотреть не с точки зрения каких-то конкретных маленьких заявлений или шагов, а в целом. Так, состоялись первые контакты и извне может казаться, что якобы Трамп признал Путина равным себе и теперь они вместе будут решать как мир будет жить дальше.

На это молятся сейчас все кремлевцы. Они просто захлебываются от счастья, что разговор состоялся, мол, теперь россияне с американцами будут решать, что будет происходить без Европы и тем более без Украины, а потом спустят директиву для выполнения. Это наивно и бессмысленно,

– сказал Огрызко.

Однако Трамп заявил, что не собирается прекращать помощь Украине. Он продолжает молчать о решении Джо Байдена, который вел серьезные вторичные санкции против фирм, сотрудничающих с Россией. К тому же президент США неслучайно говорит о снижении цены на нефть.

Итак, если смотреть на практическую сторону всего, что происходит, то я каких-то сногсшибательных негативных изменений в отношении Украины не вижу. Пока рано говорить о каких-то конкретных угрозах, потому что финального плана нет,

– отметил экс-министр иностранных дел Украины.

В то же время американский президент очень четко и ясно говорит европейцам, чтобы они занимались своими проблемами самостоятельно. По словам Огрызко, это означает, что в Европе начнется переосмысление своего положения в сфере безопасности. До этого времени у многих европейских политиков было инфантильное отношение.

Мне такой подход нравится. Европейцам надо переосмысливать свое место под солнцем и формировать структуры, которые, кстати, уже были в прошлом, но о них забыли. Речь идет о Западноевропейском союзе. Сейчас его надо восстановить, но уже с участием Украины,

– добавил экс-министр иностранных дел Украины.

Он подытожил, что Украина должна быть организатором и основателем нового образования на равноправной основе.

Западноевропейский союз – организация, создана на основе Брюссельского договора 1948 года о сотрудничестве в экономической, социальной и культурной областях и коллективной самообороне.

К слову, во время Мюнхенской конференции по безопасности заявления представителей команды Трампа несколько отличались от тех, что звучали ранее. В частности, вице-президент США Джей Ди Вэнс впервые сообщил, что Штаты могут рассмотреть применение военных мер, если Путин не пойдет на прекращение огня, и готовы ввести санкции против России. В то же время министр обороны Пит Гегсет заявил, что Трамп может решить вернуть Украине ядерное оружие.