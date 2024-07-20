Разговор Трампа и Зеленского: Желиховский предположил, что обсуждали

Президент Украины Владимир Зеленский впервые с 2021 года провел телефонный разговор с Дональдом Трампом, бывшим президентом США и кандидатом на выборах 2024 года. Они договорились о встрече, однако дата, время и формат этой встречи пока неизвестны.

Украинский глава поздравил Трампа с выдвижением его кандидатуры на выборах США от Республиканской партии. Кандидат политических наук Станислав Желиховский озвучил мнение 24 Каналу, что согласно его прогнозу, такие контакты по телефону между Зеленским и Трампом в дальнейшем будут еще не раз.

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Зеленский налаживает связь с потенциальным президентом США

Желиховский отметил, что главной причиной этого звонка было то, что Дональд Трамп может быть следующим президентом Соединенных Штатов, потому что у Байдена и Демократической партии сейчас много проблем. Среди мощных политиков-демократов нет единого видения, нужно ли Байдену идти на вторых президентский срок. В определенной степени это добавляет электоральных позиций Трампу.

До ноября много времени, поэтому может произойти множество изменений. Украина уже начинает выстраивать связи с потенциальным президентом Трампом, его штабом, усиливать сотрудничество с Республиканской партией. Важно, чтобы можно было определиться, как в дальнейшем будут взаимодействовать Киев и Вашингтон во многих сферах, в частности в контексте российско-украинской войны,

– отметил Желиховский.

Кандидат политических наук озвучил, что учитывая то, что Трамп может второй раз возглавить Белый дом, уже сейчас украинскому правительству нужно иметь большую координацию с ним и узнать, какое же видение у Трампа относительно того, как можно помочь миру, завершить горячую фазу конфликта, возможно, и всю войну. Но так, чтобы интересы ни Украины, ни США, ни Запада не пострадали.

"Для этого и был инициирован этот разговор. Зеленский выразил готовность к личной встрече с Трампом. Он уже неоднократно его приглашал посетить Украину, в частности предлагал вместе поехать на фронт, чтобы тот увидел реальное положение вещей. Россия до сих пор не прекращает атак и боевых действий, а позиция Трампа довольно специфическая", – подытожил Желиховский.