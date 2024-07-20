Український очільник привітав Трампа з висуненням його кандидатури на виборах США від Республіканської партії. Кандидат політичних наук Станіслав Желіховський озвучив думку 24 Каналу, що згідно з його прогнозом, такі контакти телефоном між Зеленським й Трампом надалі будуть ще не раз.

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Зеленський налагоджує зв'язок з потенційним президентом США

Желіховський зауважив, що головною причиною цього дзвінка було те, що Дональд Трамп може бути наступним президентом Сполучених Штатів, бо в Байдена і Демократичної партії зараз багато проблем. Серед потужних політиків-демократів немає єдиної візії, чи потрібно Байдену йти на других президентський термін. Певною мірою це додає електоральних позицій Трампу.

До листопада багато часу, тому може відбутися безліч змін. Україна вже починає вибудовувати зв'язки з потенційним президентом Трампом, його штабом, посилювати співпрацю з Республіканською партією. Важливо, щоб можна було визначитись, як надалі взаємодіятимуть Київ й Вашингтон в багатьох сферах, зокрема в контексті російсько-української війни,

– зауважив Желіховський.

Кандидат політичних наук озвучив, що враховуючи те, що Трамп може вдруге очолити Білий дім, вже зараз українському уряду потрібно мати більшу координацію з ним і дізнатися, яке ж бачення у Трампа щодо того, як можна посприяти миру, завершити гарячу фазу конфлікту, можливо, й всю війну. Але так, щоб інтереси ні України, ні США, ні Заходу не постраждали.

"Для цього й було ініційовано цю розмову. Зеленський висловив готовність до особистої зустрічі з Трампом. Він вже неодноразово його запрошував відвідати Україну, зокрема пропонував разом поїхати на фронт, аби той побачив реальний стан речей. Росія досі не припиняє атак і бойових дій, а позиція Трампа доволі специфічна", – підсумував Желіховський.