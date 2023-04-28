Договорились ли о встрече: Зеленский озвучил детали разговора с Си Цзиньпином

Президент Владимир Зеленский и лидер Китая Си Цзиньпин провели телефонный разговор. Возможную встречу они не обсуждали.

Об этом глава государства рассказал во время совместной пресс-конференции с президентами Чехии и Словакии Петром Павелом и Зузаной Чапутовой, сообщает 24 Канал. Она прошла 28 апреля в Киеве.

Интересно Зеленский встретился с президентом Чехии – отставным генералом НАТО и лидером Словакии

Президент раскрыл детали разговора с Си Цзиньпином

Владимир Зеленский и Си Цзиньпин обсудили ряд важных тем.

У нас состоялся важный разговор. Что касается будущих встреч – об этом не говорили. Что касается важных вещей, о которых мы говорили, то в первую очередь они касались безопасности,

– заметил президент.

Он добавил, что для Украины очень важно привлечь в украинскую формулу мира как можно больше стран мира, которые могли бы потом давить на Россию, чтобы восстановить мир и территориальную целостность нашей страны.

Кроме этого, во время телефонного разговора лидеры, в частности, говорили о ядерной безопасности и уважении принципов ООН.

"О территориальной целостности Украины, об уважении к Уставу ООН, о нашем суверенитете и всей нашей территории, включая Крым, весь Донбасс согласно 1991 году – обо всем этом говорили и услышали уважение ко всем этим принципам", – отметил украинский лидер.

Зеленский призвал Си Цзиньпина помочь в возвращении пленных украинцев и детей, незаконно депортированных оккупантами. Также они затронули тему:

экспорта зерна,

необходимости работы коридора в рамках Черноморской зерновой инициативы,

снабжение оружия для России.

"Украина хотела бы, чтобы все государства понимали любые риски поставок любых видов оружия для Российской Федерации. Я услышал положительный ответ в этом смысле", — подчеркнул глава государства.

Президент подытожил, что, по словам китайского лидера, Пекин готовит представителя, который поедет по государствам Европы говорить на тему войны в Украине.

Владимир Зеленский говорил с Си Цзиньпином 26 апреля. Разговор длился час.