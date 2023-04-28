Российская пропаганда истерит из-за разговора Си с Зеленским: какие нарративы продвигает
Впервые с начала полномасштабного вторжения Президент Украины Владимир Зеленский побеседовал с главой Китая Си Цзиньпинем. Этот разговор стал определенной неожиданностью для России.
Об этом 24 Каналу рассказал журналист-международник Алексей Бурлаков. Интересно, что поначалу российская пропаганда, вероятно, не знала, как отреагировать на этот разговор. Уже потом они начали, как обычно, истерить.
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Какие последствия разговора Зеленского и Си
Как подчеркнул Бурлакова, Пекин отправил специального представителя правительства по Евразии Ли Хуэя в Украину и другие государства. Именно этот специалист являлся послом Китая в России с 2009 по 2019 годы.
Он застал самые важные события именно в Москве. И мог воспринимать их через окружение российской пропаганды. Во время Революции достоинства он тоже там работал. Хотя тогда позиция Китая была не вмешиваться во внутренние дела Украины. Весьма взвешено,
– отметил Бурлаков.
Кроме того, Китай отправил авторитетного специалиста по всему региону. По всей вероятности, тот приедет не только в Украину, но и в Беларусь, Россию и, возможно, в Польшу. У него могут быть более широкие полномочия, чем у представителей МИД. И он сможет напрямую говорить с Си Цзиньпином и руководством партии.
Как Россия отреагировала на разговор Си и Зеленского: смотрите видео
Забавно на звонок Зеленского и Си отреагировали российские пропагандисты. Они явно нервничают из-за будущего украинского контрнаступления и придумывают разный абсурдный бред. Им явно неприятно, что разговор Зеленского и Си все же состоялся. А многие просто придирались к словам.
Разговор Си и Зеленского: коротко
- Впервые с начала полномасштабного вторжения Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с Си Цзиньпином. Случилось это 26 апреля.
- Лидеры обоих государств разговаривали около часа. В ходе общения они уделили особое внимание вопросу возможного взаимодействия по установлению справедливого и устойчивого мира в Украине.
- В России также отреагировали на разговор Си и Зеленского. Представительница тамошнего МИДа Мария Захарова, как всегда, распространяла лживые пророссийские нарративы.