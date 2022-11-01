Говорили о ПВО, – Зеленский намекнул на хорошие новости после разговора с Макроном

Владимир Зеленский 1 ноября провел переговоры с французским коллегой Эммануэлм Макроном. Стороны обсудили усиление обороноспособности Украины.

Зеленский сообщил, что провел "важный и продуктивный разговор" с президентом Франции. По словам президента, в разговоре с Макроном он услышал "конкретные решения по усилению обороноспособности Украины".

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Франция обещает увеличить военную помощь Украине

Конкретные инициативы по возобновлению разрушенной энергетической инфраструктуры. Спасибо, друг, за неослабевшую поддержку,

– отметил Зеленский.

Впоследствии французский президент в твиттере также сообщил о деталях разговора с Владимиром Зеленским. Макрон подтвердил "полную мобилизацию Франции для скорейшего увеличения военной поддержки Украины".

Французский президент отметил противовоздушную помощь для Украины.

Официальный сайт Елисейского дворца сообщил, что президенты обсудили ситуацию на местах и последние события в украинском контрнаступлении.

Накануне Зеленский провел телефонные разговоры с генсеком ООН Антониу Гутерришем и канцлером Германии Олафом Шольцом. Разговоры состоялись на фоне массированных ракетных обстрелов России, а также выхода Кремля из зерновых соглашений.

Франция передаст Украине мощные системы ПВО

С октября Россия регулярно наносит удары по энергетическим объектам инфраструктуры Украины. Поэтому партнеры Украины усиливают ПВО нашей страны.

В частности, Франция передаст Украине систему противовоздушной обороны Crotale. Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню отметил, что ракетные батареи ПВО Crotale будут полезны для ВСУ в борьбе с беспилотниками и против бомбардировок с воздуха.

Кроме того, в октябре Испания объявила о решении передать Украине 4 американских системы ПВО Hawk. НАТО также передаст Украине оборудование для борьбы с беспилотниками.

1 ноября появилась информация, что США передадут Украине 8 систем противовоздушной обороны NASAMS.

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