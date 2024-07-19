Политолог предположил, кто мог организовать разговор Зеленского и Трампа

Кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский 19 мая, вероятно, проведут телефонный разговор. Точно неизвестно, кто мог его организовать и о чем они будут говорить.

Политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко рассказал 24 Каналу, что российские и пророссийские силы пытаются навязать Трампу свое видение войны против Украины и на каких условиях ее нужно завершать. Однако, по его мнению, разговор с Трампом может более положительно повлиять на его отношение к Украине.

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Кто мог организовать телефонный звонок

Игорь Чаленко считает, что телефонный звонок между Зеленским и Трампом состоится из-за недавнего визита Бориса Джонсона к лидеру республиканской партии, где они, вероятно, общались об Украине.

Я убежден, что этот телефонный звонок является следствием мощной проукраинской работы Джонсона. Он доказал Трампу позицию, которая точно отличается от той, которую ему пытаются донести пророссийские силы. Я убежден, что президент Зеленский использует этот шанс,

– сказал политолог.

Руководитель Центра анализа и стратегий отметил, что Трамп не общался с Зеленским уже очень давно, поэтому для него этот разговор должен быть интересным, ведь фигура нашего президента приобрела значительные изменения в мировой политике. Кроме того, украинский вопрос так или иначе влияет на избирательную кампанию в США, а на это обращает внимание Трамп.