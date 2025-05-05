Зеленский поговорил с Шольцом, который покидает пост канцлера Германии: вспомнил важные моменты
- Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Олафом Шольцом, выразив благодарность за его поддержку Украины.
- Зеленский отметил ключевую роль Германии в поддержке Украины и важные моменты сотрудничества, такие как речь о "Zeitenwende" и поставки систем ПВО.
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с пока еще действующим Федеральным канцлером Олафом Шольцом, который покинет пост во вторник, 6 мая.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию президента. Украинский президент выразил благодарность Олафу Шольцу за его вклад и поддержку.
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Как прошел разговор
Владимир Зеленский отметил, что Украина ценит ключевую роль Германии в поддержке Украины на протяжении всех лет войны. Президент также выразил благодарность Олафу Шольцу за его личные усилия по этому поводу.
Можем вспомнить много важных моментов: речь о "Zeitenwende", исторический кофе-брейк что помог начать переговоры о вступлении Украины в ЕС, три батареи Patriot, другие поставки систем противовоздушной обороны и многое другое,
– написал он.
Кроме вышеупомянутого, украинский президент поблагодарил его за заверения в дальнейшей поддержке Украины и ее борьбы. Также он выразил благодарность за "действительно дружеские и всегда откровенные разговоры" между ними обоими.
Напомним, ранее коалиция Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) согласовали, что Фридриха Мерца официально изберут канцлером Германии 6 мая.