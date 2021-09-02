В разговоре с Зеленским тет-а-тет Байден дал "некоторые гарантии" энергобезопасности Украины
Источник:24 канал
Владимир Зеленский и Джо Байден встретились в Вашингтоне. После двухчасовых переговоров президент Украины поехал в Конгресс.
Там он встретился с представителями украинского кокуса – группой поддержки Украины в парламенте Соединенных Штатов Америки.
Самое важное Зеленский встретился с Байденом: совместное заявление по итогам разговора
О "Северном потоке-2" и угрозе энергетической безопасности Украины
Во время разговора в Конгрессе присутствовали и журналисты, среди которых и украинские. Один из них спросил Владимира Зеленского, как тот обсуждал с Джо Байденом вопросы энергетической безопасности Украины.
- Речь прежде всего о запуске российского газопровода "Северный поток-2", который будет транспортировать топливо в Европу в обход украинской газотранспортной системы.
- А значит – нанесет значительный ущерб нашей экономике и усилит зависимость Евросоюза от российских энергоносителей.
Президент Украины ответил так: если в энергетическом секторе права Украины будут нарушены – США готовы ввести санкции. Правда, без уточнения, какие именно.
Есть вопросы энергетической безопасности, и есть некоторые гарантии, о которых говорил господин президент (Джо Байден – 24 канал) со мной лично. Он понимает, что сегодня это приоритетный вопрос для Украины,
– сказал Зеленский.
И добавил: "Я сказал президенту очень открыто, что мы, несмотря ни на что, будем бороться с этим энергетическим оружием" ("Северным потоком-2", который, действительно, фактически является энергетическим оружием России).
- Заметим, США поддерживают необходимость продолжения транзита газа через Украину и после запуска "Северного потока-2", и после 2024 года, когда истечет срок украинско-российского соглашения.
- Впрочем, санкции против российского газопровода Белый дом практически полностью убрал.
- Взамен США пообещали прилагать усилия для "увеличения мощностей для поставки газа в Украину из диверсифицированных источников".
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