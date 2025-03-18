Опасность иллюзий о близком мире и почему не стоит расслабляться
- Информационный шум о "перемирии" имеет целью затянуть сроки прекращения военной помощи США.
- Европейский Союз и другие союзники готовятся максимально заменить американскую помощь, поскольку враг не изменил своих целей.
Надо понимать, что информационный шум о сначала "перемирии" и уже скоро "близкий мир" имеет целью лишь одно – как можно больше отдалить сроки прекращения военной помощи США, разведданных, старлинков и тому подобное. И, возможно, показать на контрасте, что Россия хочет воевать дальше.
Как на самом деле нужно воспринимать всю эту "мирную риторику"
Для чего действительно надо протянуть это время – рассказал Андрей Клименко, информирует 24 Канал.
Читайте также Началась игра на снижение позиций Украины
Время тянут для того, чтобы Европейский Союз, Великобритания и другие наши союзники в мире успели лучше приготовиться, чтобы максимально заменить американскую помощь. Потому что враг никуда не исчез, иллюзиями не страдает и своих целей не изменил.
Однако огромное количество всех этих разговоров как раз и создает у многих те самые иллюзии. И в Украине, и за рубежом. Да, все устали, и поэтому так стремительно распространяются мечты об "открытии аэропортов". Человек, который начитается заголовков, особенно в телеграмме, вдруг чувствует себя так, будто "все уже закончилось".
Но на самом деле до этого еще далеко. И долго. Воспринимайте "мирную" риторику дипломатов и чиновников как искусство скрывать истинные мысли. Не на публику они говорят о ракетах, снарядах и ВПК.
Наши "красные линии" невозможно совместить с фобиями и маниями врага. Такова жизнь. Такая судьба. Такая мировая роль выпала нашей Украине и нам с вами.
Колонка является личным мнением автора, редакция 24 Канала может не разделять ее.