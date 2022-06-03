Разговоры с террористом, – Грибаускайте о звонках европейских политиков Путину

Бывшая президент Литвы Даля Грибаускайте осудила лидеров некоторых европейских государств, которые звонят по телефону Владимиру Путину. Она заявила, что это "звонки террористу".

Президент напомнила, что Путина можно остановить только на поле боя

Грибаускайте подчеркнула, что звонки президенту России должны оцениваться как звонки террористу. По ее словам, Путин – это убийца и агрессор.

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Я наверное прямо скажу, поскольку сейчас могу говорить прямо и открыто, поскольку не занимаю ни одной должности. Поэтому я говорю прямо: звонки террористу, убийце и агрессору должны оцениваться как звонки террористу,

– сказала Грибаускайте.

Она еще раз напомнила, что Путина можно остановить только на поле боя. Грибаускайте сказала, что это означает два пути: либо принимать непосредственное участие в войне, либо предоставлять Украину "адекватное, необходимое, современное оружие."

Бывшая президент Литвы отметила, что Европа избрала второй путь, однако из-за медленных темпов поставки оружия Россия осуществляет продвижение.

"Пока выбрали второй путь, но он проходит с опозданием, поставляют недостаточно современное оружие, последствия этого мы видим. Мы видим, что Россия медленно, но пробивается в восточной части вперед, в обоих направлениях, в том числе и украинцы терпят огромные потери – как людей, да и техники", – резюмировала Грибаускайте.

Кто поддерживает связь с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц перед полномасштабной войной побывали в Москве, где пытались отговорить Путина от вторжения.

После вторжения Макрон и Шольц иногда проводят телефонные разговоры с Путиным. Также в Россию приезжали канцлер Австрии, главы ООН, Красного Креста и МАГАТЭ, премьер Израиля.

Но в последнее время в адрес политиков, поддерживающих связь с Путиным, началась критика. В частности, в Эстонии на саммите Европейского Союза призвали Макрона и Шольца отказаться от разговоров с Путиным.

Глава комиссии иностранных дел эстонского парламента Марко Михкельсон заявлял, что это путь к новой агрессии.

Добавим, что постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица тоже предостерег от договоренностей с Путиным. Он сказал, что компромиссы по прекращению войны ни в коем случае не должны затрагивать интересы Украины.

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