Разговоры, сейф с деньгами и дом: Кравченко объяснил громкие обвинения

Руслан Кравченко отреагировал на обнародованные записи разговоров и обвинения антикоррупционных органов. Они касаются возможной причастности к получению и легализации средств незаконных колл-центров.

Чиновник прокомментировал их в своем телеграм-канале.

Что заявил Руслан Кравченко?

Руслан Кравченко заявил, что категорически отвергает утверждения о его причастности к получению средств от незаконных колл-центров и их легализации.

Из разговоров очевидно, что предыдущее утверждение антикоррупционных органов о моей причастности к получению средств от незаконных колл-центров и их легализации не имеет никакого подтверждения,

– сказал он.

По его словам, сами обнародованные разговоры не могут свидетельствовать о причастности к незаконной деятельности. Кравченко также прокомментировал фотографию сейфа с деньгами, отметив, что, по словам адвокатов, она происходит из другого уголовного дела и не имеет отношения ни к нему, ни к прокуратуре.

Отдельно чиновник заверил, что расходы во время поездок и бытовые расходы его семьи осуществлялись в рамках действующего законодательства и его задекларированных доходов.

Он также объяснил ситуацию с получением американской визы и приобретением ноутбука. Его жена якобы самостоятельно готовила документы для получения визы, а нового ноутбука у нее нет.

Кравченко рассказал и о доме площадью 280 квадратных метров, в котором его семья проживает на условиях аренды. Дом семья выбрала еще зимой, однако он требовал завершения определенных работ и настройки оборудования. В дом семья переехала 1 мая 2026 года. Он добавил, что постоянное место жительства будет задекларировано в соответствии с законодательством.

Моя должность не освобождает меня от проверки. Но и не отменяет требования доказывать обвинения фактами,

– подытожил он.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о разоблачении преступной организации, которую, по версии следствия, возглавлял один из руководителей структурного подразделения Офиса Генерального прокурора. Правоохранители утверждают, что участники схемы получали взятки от мошеннических колл-центров, а впоследствии легализовывали средства, полученные незаконным путем.

По данным следствия, чиновник организовал схему в 2025 году, привлекая к ней действующих сотрудников прокуратуры и людей из своего ближайшего окружения. Всего правоохранители разоблачили пятерых предполагаемых участников группировки, среди которых были близкий к руководителю человек, его водитель и помощник. Фигуранты, как отмечают следователи, использовали конспиративные псевдонимы "Канцлер", "Шеф", "Муза", "Камрад" и "Флэш".

По информации СМИ, антикоррупционные органы задержали начальника кибердепартамента Офиса Генерального прокурора Сергея Кропиву.