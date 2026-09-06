Посадовець прокоментував їх у своєму телеграм-каналі.

Що заявив Руслан Кравченко?

Руслан Кравченко заявив, що категорично відкидає твердження про його причетність до отримання коштів від незаконних колцентрів та їх легалізації.

З розмов очевидно, що попереднє твердження антикорупційних органів про мою причетність до отримання коштів від незаконних колцентрів та їх легалізації не має жодного підтвердження,

– сказав він.

За його словами, самі оприлюднені розмови не можуть свідчити про причетність до незаконної діяльності. Кравченко також прокоментував фотографію сейфу з грошима, наголосивши, що, за словами адвокатів, вона походить з іншого кримінального провадження та не має стосунку ні до нього, ні до прокуратури.

Окремо посадовець запевнив, що витрати під час подорожей та побутові видатки його родини здійснювалися в межах чинного законодавства та його задекларованих доходів.

Він також пояснив ситуацію з отриманням американської візи та придбанням ноутбука. Його дружина нібито самостійно готувала документи для отримання візи, а нового ноутбука у неї немає.

Кравченко розповів і про будинок площею 280 квадратних метрів, у якому його родина проживає на умовах оренди. Дім родина обрала ще взимку, однак він потребував завершення певних робіт та налаштування обладнання. До будинку родина переїхала 1 травня 2026 року. Він додав, що постійне місце проживання буде задеклароване відповідно до законодавства.

Моя посада не звільняє мене від перевірки. Але й не скасовує вимоги доводити звинувачення фактами,

– підсумував він.

Нагадаємо, НАБУ та САП повідомили про викриття злочинної організації, яку, за версією слідства, очолював один із керівників структурного підрозділу Офісу Генерального прокурора. Правоохоронці стверджують, що учасники схеми отримували хабарі від шахрайських колцентрів, а надалі легалізовували кошти, отримані незаконним шляхом.

За даними слідства, схему посадовець організував у 2025 році, залучивши до неї чинних працівників прокуратури та людей зі свого близького оточення. Загалом правоохоронці викрили п'ятьох ймовірних учасників угруповання, серед яких були близька до керівника особа, його водій та помічник. Фігуранти, як зазначають слідчі, використовували конспіративні псевдоніми "Канцлер", "Шеф", "Муза", "Камрад" і "Флеш".

За інформацією ЗМІ, антикорупційні органи затримали начальника кібердепартаменту Офісу Генерального прокурора Сергія Кропиву.