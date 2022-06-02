Разграбление имущества жителей Бучи: 10 оккупантам сообщили о подозрении
Источник:телеграмм Офиса генпрокурора
Украинская прокуратура установила и объявила подозрения 10 российским военным, разграбившим имущество жителей Бучи в Киевской области. А воровали оккупанты все – от нижнего белья и одежды до большой бытовой техники.
Следствие установило, что с 24 февраля по 31 марта 2022 г. военные нацгвардии России во время оккупации Бучи занимались разграблением имущества местного населения.
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С целью личной наживы кафиры забирали частные вещи украинцев, которые нельзя использовать в военных целях. Речь идет о личных вещах – от нижнего белья до бытовой техники.
Оккупанты грабили людей в Буче, брали даже одежду / Фото Офиса генпрокурора
После освобождения Киевщины украинскими защитниками, оккупанты, отступив в Беларусь, из города Мозырь отправляли награбленное в Украине имущество почтой своим родственникам.
Этим 10 российским военным объявили подозрения. Решается вопрос об объявлении подозреваемых в международный розыск.
Фото оккупантов, грабивших гражданские дома в Буче / Фото Офиса генпрокурора
Отметим, что в апреле 2022 года в сети появилось видео с российскими военными , которые посылают посылки с техникой и вещами через отделения СДЭК в белорусском Мозыре.
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