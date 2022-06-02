Разграбление имущества жителей Бучи: 10 оккупантам сообщили о подозрении

Украинская прокуратура установила и объявила подозрения 10 российским военным, разграбившим имущество жителей Бучи в Киевской области. А воровали оккупанты все – от нижнего белья и одежды до большой бытовой техники.

Следствие установило, что с 24 февраля по 31 марта 2022 г. военные нацгвардии России во время оккупации Бучи занимались разграблением имущества местного населения.

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С целью личной наживы кафиры забирали частные вещи украинцев, которые нельзя использовать в военных целях. Речь идет о личных вещах – от нижнего белья до бытовой техники.



Оккупанты грабили людей в Буче, брали даже одежду / Фото Офиса генпрокурора

После освобождения Киевщины украинскими защитниками, оккупанты, отступив в Беларусь, из города Мозырь отправляли награбленное в Украине имущество почтой своим родственникам.

Этим 10 российским военным объявили подозрения. Решается вопрос об объявлении подозреваемых в международный розыск.



Фото оккупантов, грабивших гражданские дома в Буче / Фото Офиса генпрокурора

Отметим, что в апреле 2022 года в сети появилось видео с российскими военными , которые посылают посылки с техникой и вещами через отделения СДЭК в белорусском Мозыре.

Мародерство россиян в Украине: последние новости

Российские кафиры 18 мая ограбили помещение Госпотребслужбы в Херсонской области. Они украли большое количество техники.

На Запорожье в Родах россияне в начале мая похитили из банкомата почти 400 тысяч гривен. Он был размещен в магазине, который был частично разрушен при обстреле.

Оккупанты ограбили дом , где раньше проживал нардеп Роман Костенко. Причиной стала его форма полковника СБУ, которую они обнаружили.

В Лисичанске кафиры украли машины . Правоохранители только в сутки могут получить 6 таких сообщений. Из Кременной россияне вывозят оборудование из больниц и школ. Всю современную технику отправили в Россию.

Кроме того, кафиры систематически воруют украинскую продовольствие. В частности, они вывезли из Луганщины запас зерна почти на 3 года – речь идет около 100 тысяч тонн.

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