Размах и бесчеловечная идеология напоминают Вторую мировую – Кулеба о войне РФ против Украины

Украинские защитники и защитницы уже 12 сутки без устали уничтожают российских оккупантов. То, что творит нашествие орков на нашей земле, сложно описать словами.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что российская агрессия значительно отличается от остальных войн 21 века. Об этом чиновник написал на своей странице в твиттере.

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Война в Украине похожа на Вторую мировую

В течение 12 дней бесчеловечной агрессии Россия обстреляла множество мирных населенных пунктов, большое количество гражданских погибли или получили ранения, а гуманитарные коридоры так и не удалось организовать из-за нарушения всех норм со стороны страны-террориста.

Размах и бесчеловечная идеология, стоящие за этим, напоминают Вторую мировую войну,

– подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Министр иностранных дел Украины подчеркнул, что противодействие таким преступлениям орков должно быть релевантным :

более жесткие санкции против России;

большие поставки вооружения, включая боевую авиацию и системы ПВО для Украины.

Напомним, что 6 марта премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отрицал планы передать Украине истребители МиГ-29. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен накануне заявлял, что штаты дали "зеленый свет" странам НАТО, желающим поставлять боевую авиацию Украине.

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