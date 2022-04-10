Размечтались: в Госдуме начали рассказывать о "восстановлении" Таврической губернии

10 апреля 2022 , 13:55
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Русское безумие не знает границ. На этот раз в Госдуме начали говорить о "восстановлении" Таврической губернии, существовавшей в прошлых веках.

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По информации российских СМИ, соответствующую идею предложил депутат Госдумы от аннексированного Крыма Михаил Шеремет.

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Он предлагает "восстановить" Таврическую губернию в ее исторических границах.

Заметим, что Таврическая губерния была в 18 – 19 веках. В ее составе был Крымский полуостров и Степная часть Украины.

Речь идет о Херсонской области и приазовской части Запорожской области.

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Автор: Михайло Гема