Размером с мяч для гольфа: соседнюю Словакию во время урагана засыпало градом

Восточную Словакию накрыли сильные ливни и шквальный ветер. Ситуацию усугубил огромный град, размером как мяч для гольфа.

Например, в городе Кошице дождь и град длился около 20 минут. Ливень затопил дороги, а ураган вырвал деревья. На одной из улиц на землю летели металлические листы с крыши.

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Затопило даже села

На Пряшевщине затопило некоторые села, особенно в северо-восточном районе региона. В селе Ленартов вода залила 15 частных домов. На место срочно выезжали спасатели.



Огромный град / Фото Mukachevo.net



Град в Словакии / Фото Mukachevo.net

Почему возникла непогода

Метеорологи выделяют причину такой непогоды. Они считают, что бури являются следствием сильной жары в течение последнего месяца.



Разрушенные дома в Словакии / Фото Mukachevo.net



Подтопленные села / Фото Mukachevo.net

Непогода на Закарпатье

Недавно Закарпатье накрыла мощная непогода. В регионе тоже был сильный дождь и ветер. Подтопило автомобильные дороги, дворы и дома местных жителей.

Больше всего пострадали поселок Ясиня и села Лазещина, Богдан, Луги.