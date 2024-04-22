"Хотел бы понять его намерения": Туск резко отреагировал на заявление Дуды о ядерном оружии

Дуда заявил о готовности размещения ядерного оружия в Польше. Премьер-министр Польши Дональд Туск резко отреагировал на такие "планы" польского президента.

Напомним, что президент Польши Анджей Дуда заявил, что размещение ядерного оружия в его стране, уже некоторое время является предметом польско-американских переговоров. В частности, он напомнил, что Россия милитаризирует район Кенигсберга и переместила ядерное оружие в Беларусь.

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Вопрос касается польской безопасности

В понедельник, 22 апреля, газета Fakt обнародовала интервью, в котором президент Польши Анджей Дуда заявил, что в случае решения союзников разместить ядерное оружие в рамках совместного использования ядерного оружия и на польской территории для усиления безопасности восточного фланга НАТО, Варшава это сделает.

Однако премьер-министр Польши Дональд Туск резко прокомментировал заявление президента Анджея Дуды. На правительственной пресс-конференции он, ссылаясь на это заявление, сказал, что с нетерпением ждет встречи с польским президентом.

Я с нетерпением жду встречи с президентом Дудой, потому что этот вопрос касается непосредственно и очень однозначно польской безопасности. И я хотел бы хорошо понять намерения господина президента,

– сказал он.

По его словам, он поддерживает меры по укреплению польской безопасности, но считает целесообразным, чтобы "возможные инициативы были, прежде всего, очень хорошо подготовлены людьми, ответственными за это", и чтобы "все были убеждены в том, что хотят этого".

"Эта идея является очень массовой, я бы сказал, и очень серьезной, я хотел бы знать все обстоятельства, которые побудили президента сделать это заявление", – подчеркнул Туск.

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