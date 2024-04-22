"Хотел бы понять его намерения": Туск резко отреагировал на заявление Дуды о ядерном оружии
Источник:PAP
Дуда заявил о готовности размещения ядерного оружия в Польше. Премьер-министр Польши Дональд Туск резко отреагировал на такие "планы" польского президента.
Напомним, что президент Польши Анджей Дуда заявил, что размещение ядерного оружия в его стране, уже некоторое время является предметом польско-американских переговоров. В частности, он напомнил, что Россия милитаризирует район Кенигсберга и переместила ядерное оружие в Беларусь.
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Вопрос касается польской безопасности
В понедельник, 22 апреля, газета Fakt обнародовала интервью, в котором президент Польши Анджей Дуда заявил, что в случае решения союзников разместить ядерное оружие в рамках совместного использования ядерного оружия и на польской территории для усиления безопасности восточного фланга НАТО, Варшава это сделает.
Однако премьер-министр Польши Дональд Туск резко прокомментировал заявление президента Анджея Дуды. На правительственной пресс-конференции он, ссылаясь на это заявление, сказал, что с нетерпением ждет встречи с польским президентом.
Я с нетерпением жду встречи с президентом Дудой, потому что этот вопрос касается непосредственно и очень однозначно польской безопасности. И я хотел бы хорошо понять намерения господина президента,
– сказал он.
По его словам, он поддерживает меры по укреплению польской безопасности, но считает целесообразным, чтобы "возможные инициативы были, прежде всего, очень хорошо подготовлены людьми, ответственными за это", и чтобы "все были убеждены в том, что хотят этого".
"Эта идея является очень массовой, я бы сказал, и очень серьезной, я хотел бы знать все обстоятельства, которые побудили президента сделать это заявление", – подчеркнул Туск.
В России возмутились высказываниями Дуды: кратко
- Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала провокационными заявления польского руководства о готовности Польши разместить американское ядерное оружие. Она начала заявлять об "амбициях" Польши "как бы покрепче прижаться к размещенному в Европе ядерному оружию США".
- Также Захарова начала говорить о том, что польские власти давно ведут свою вражескую политику против России. Однако на этом она не остановилась. Захарова начала нести чушь о том, что НАТО уже давно позиционирует себя "ядерным Альянсом", а также она обвинила Варшаву в "интенсивном участии в совместных ядерных миссиях".