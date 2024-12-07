Размещение "Орешника" в Беларуси: аналитики ISW оценивают риски для Украины

Размещение российской ракетной системы "Орешник" в Беларуси не создает дополнительных рисков ударов баллистических ракет средней дальности по Украине или странам НАТО.

К таким выводам пришли аналитики Института изучения войны (ISW), информирует 24 Канал.

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Путин пообещал Лукашенко "Арешника"

6 декабря в Минске состоялось заседание Высшего государственного совета Союзного государства, на котором российский диктатор Владимир Путин и самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко подписали новое соглашение о гарантиях безопасности. Это соглашение предусматривает совместное использование "всех имеющихся сил и средств" в рамках Союзного государства.

Лукашенко обратился к Путину с просьбой разместить в Беларуси ракетные комплексы "Орешник". Тот согласился и отметил, что белорусское руководство будет именно определять цели потенциального противника. По словам Путина, развертывание комплексов возможно до середины 2025 года.

Что это означает – анализ ISW

ISW отмечает, что этот шаг является очередным этапом фактической аннексии Беларуси и подрыва ее суверенитета. В отчете указано, что новое соглашение и дополнительные договоренности, в частности о создании общего рынка электроэнергии, еще больше интегрируют Беларусь в Союзное государство.

Лукашенко пытается демонстрировать контроль над использованием российского оружия на территории своей страны, однако исторически такие усилия завершались безуспешно. Москва, вероятно, сохранит оперативный контроль над системой "Орешник".

Представляет ли угрозу для Украины и НАТО

Размещение "Арешников" не увеличивает рисков ударов для Украины или НАТО, считают аналитики. Несмотря на угрозы Кремля и активную информационную кампанию, вероятно, это является частью стратегического давления, а не сигналом к реальной эскалации.

ISW также обращает внимание, что регулярное хвастовство Кремля системами "Орешник" не свидетельствует о появлении новых российских средств дальнего удара.