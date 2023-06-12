Закончится плохо не только для Путина, – политолог оценил риск применения ядерки

Владимир Путин и Александр Лукашенко в очередной раз встретились и заявили, что российское тактическое ядерное оружие в Беларуси смогут разместить уже в начале июля. Для этого должна быть подготовлена соответствующая инфраструктура.

Военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов уточнил, что таким образом Беларусь не получит тактическое ядерное оружие – оно останется под полным контролем России. Минск не сможет этим оружием распоряжаться и не будет нести за него ответственность. На территории Белоруссии только расположена. Об этом он рассказал 24 Канала.

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Осталось очень мало рычагов

Он отметил, что для Украины эта ситуация ничего не меняет. На защиту Беларуси также не влияет, тем более что на нее пока никто не нападал.

Что касается Европы – да, время подлета ракет немного уменьшится, но это не принципиально. А для США и Великобритании вообще не имеет значения. Это просто информационный движ, чтобы привлечь к себе внимание и поднять медийный статус Лукашенко,

– заметил политолог.

Запугивание размещением тактического ядерного оружия в Беларуси как и подрыв Россией Каховской ГЭС свидетельствует о том, что у Кремля осталось очень мало рычагов влияния. И чтобы о себе напомнить, они используют все возможное.

Политолог о вероятности применения Россией ядерного оружия: смотрите видео

Вооружение России в плохом состоянии

В то же время, Россия может использовать ядерное оружие в ситуации, когда ей нужно как-то закончить войну. Тогда Кремль получит ответ от всего цивилизованного мира. Но это позволит ему объяснить своему населению, что Россия проиграла всему миру, а не Украине.

Лично для некоторых это может закончиться очень плохо. И не только для Путина. Кроме того, получит ответ Россия еще и от Китая и других стран. Тем более что предупреждения уже были,

– отметил Сазонов.

Вопрос состоит еще и в том, удастся ли стране-агрессору использовать ядерное оружие. В течение 15 месяцев войны мы видим, как в России все ломается, "сверхсовременное" оружие, которому "аналогов нет", не летает, не стреляет. Российское вооружение находится в очень плохом состоянии. И неизвестно, в каком состоянии находится ядерное оружие – его не проверяли очень давно.

Также не стоит забывать о человеческом факторе. Путин лично не может нажать на какую-то кнопку и улетит ракета. Для этого должно быть привлечено несколько участников, которые будут действовать синхронно. И кто-нибудь из них может отказаться выполнять приказ. Кроме того, действует система перехватов и превентивных ударов.

"Все это должно их остановить, поэтому, на мой взгляд, риск, что Кремль решится выпустить ядерное оружие и сделает это удачно, минимальный", – подчеркнул Кирилл Сазонов.

США подвергли критике действия российского диктатора. В частности, президент США Джо Байден отметил, что его реакция на решение разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси является "крайне негативной". В то же время в Белом доме не увидели признаков того, что Путин планирует применить ядерное оружие.

Страны с наибольшим запасом ядерного оружия / Инфографика 24 Канала

Ситуация с размещением тактического ядерного оружия в Беларуси