На размещение сил теробороны нужно более 2,7 миллиарда гривен, – Резников

Алексей Резников заявил, что для развертывания сил территориальной обороны необходимо 2,7 миллиарда гривен. По его словам, первоочередные расходы пойдут на обустройство мест дислокации бригад.

Министр обороны отметил, что также необходимо обеспечить бойцов оружием, одеждой, средствами индивидуальной связи и бронезащиты. Об этом он сообщил сегодня на заседании правительства 26 января.

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Алексей Резинков указал, что говорится о развертывании 176 воинских частей. По его словам, остаются вопросы о состоянии помещений, подключении к коммуникациям, обеспечении транспортом.

К слову, если говорить о батальонах, то должны быть:

помещения для постоянного пребывания 45 человек и резерва;

рабочие места;

помещения для хранения оружия;

места для транспорта

На 25 января 80 подразделений уже размещены, заключены около 23 договоров аренды имущественных комплексов. Сумма нужд на обустройство всех мест дислокации составляет 2 миллиарда 772 миллиона гривен,

– объяснил министр.

Он добавил, что в феврале запланированы учения по региональному принципу с участием представителей органов власти местного самоуправления для того, чтобы отработать взаимодействие с ВСУ.

Формирование теробороны в Украине

С 1 января 2022 года вступил в силу закон "Об основах национального сопротивления". Именно этот документ и предусматривает формирование сил территориальной обороны. Владимир Зеленский 1 января назначил командующим Сил теробороны бригадного генерала Юрия Галушкина.

Уже с субботы 15 января украинские подразделения территориальной обороны получили оружие.

Чтобы присоединиться, необходимо обратиться в своем военкомате к офицеру теробороны.

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