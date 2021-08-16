Разместят на двух базах: США могут принять до 30 тысяч беженцев из Афганистана

Из-за напряженной ситуации в Афганистане из страны массово бегут люди. Соединенные Штаты Америки могут принять до 30 тысяч беженцев.

Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Также информацию подтвердили в Министерстве обороны.

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Где разместят беженцев

Беженцев могут временно разместить на военных базах:

Техаса;

Висконсина.

Афганцы будут подавать документы на получение специальных иммиграционных виз. Их выдают лицам, работающим во власти США или от ее имени.

Мы хотим иметь возможность немедленно принять до нескольких тысяч. Мы хотим быть готовыми к потенциальным десяткам тысяч (беженцев – 24 канал),

– сказал Кирби.

Он отметил, что базы Техаса и Висконсина имеют сейчас возможность принять такое количество людей. Но нужно еще сделать некоторую работу.

США прекратили эвакуацию

В то же время пока США на некоторое время прекратили эвакуацию. Это сделали для того, чтобы расчистить взлетную полосу, где находится много лиц.

Афганцы не дают возможности самолетам взлетать и садиться. Они цепляются за авиатранспорт.

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