Готовятся к передаче: Украина планирует получить от партнеров минимум пять противоминных кораблей
Минная опасность в Черном море сохраняется постоянно, а разминирование требует времени. Для этого экипаж проходит обучение, а Украина получает корабли от партнеров.
Об операции по разминированию рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает 24 Канал. По его словам, экипажи двух минных тральщиков "Чергнигов" и "Черкассы" Украина получила от Великобритании в 2022 году.
Читайте также Все взаимосвязано: в ВМС сказали, как уничтожение российских кораблей приближает деоккупацию Крыма
Партнеры предоставляют корабли для разминирования
Сейчас экипажи уже прошли подготовку и несут службу, однако в Черное море зайти не могут.
Операция по разминированию уже спланирована, штаб уже создан. Экипажи кораблей также готовятся, однако, согласно конвенции Монтре, пока они не могут попасть в акваторию Черного моря,
– пояснил Плетенчук.
Спикер Военно-морских сил ВСУ прокомментировал ситуацию о передаче Украине еще трех противоминных судов. Их планируют передать Нидерланды и Бельгия.
На них экипажи уже так же начинают проходить обучение. То есть в целом мы планируем получить как минимум пять кораблей, которые являются противоминными,
– сказал он.
Ситуация в Черном море: последние новости
- В ночь на 24 марта Силы обороны Украины успешно атаковали российские военные корабли "Азов" и "Ямал" во временно оккупированном Севастополе. Военно-морские силы подтвердили, что эти корабли получили серьезные повреждения и не смогут выполнять боевые задачи в ближайшем будущем.
- Спикер ВМС Дмитрий Плетенчук также отметил, что вместе с этими двумя российскими кораблями могли поразить и другое судно. Он рассказал, что это был разведывательный корабль "Иван Хурс", на котором поразили разведывательное оборудование и кормовую часть.
- Уже вскоре, 26 марта, Вооруженные Силы Украины успешно поразили российское судно "Константин Ольшанский" с помощью украинской ракеты "Нептун". Корабль, который изначально принадлежал Украине, был незаконно захвачен российскими силами в 2014 году во время аннексии Крыма.