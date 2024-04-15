Готовятся к передаче: Украина планирует получить от партнеров минимум пять противоминных кораблей

Минная опасность в Черном море сохраняется постоянно, а разминирование требует времени. Для этого экипаж проходит обучение, а Украина получает корабли от партнеров.

Об операции по разминированию рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает 24 Канал. По его словам, экипажи двух минных тральщиков "Чергнигов" и "Черкассы" Украина получила от Великобритании в 2022 году.

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Партнеры предоставляют корабли для разминирования

Сейчас экипажи уже прошли подготовку и несут службу, однако в Черное море зайти не могут.

Операция по разминированию уже спланирована, штаб уже создан. Экипажи кораблей также готовятся, однако, согласно конвенции Монтре, пока они не могут попасть в акваторию Черного моря,

– пояснил Плетенчук.

Конвенция Монтре запрещает прохождение военных судов через Босфор и Дарданеллы во время войны в Черном море.

Спикер Военно-морских сил ВСУ прокомментировал ситуацию о передаче Украине еще трех противоминных судов. Их планируют передать Нидерланды и Бельгия.

На них экипажи уже так же начинают проходить обучение. То есть в целом мы планируем получить как минимум пять кораблей, которые являются противоминными,

– сказал он.

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