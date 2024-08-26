Заходим впереди первых: украинские саперы рассказали, как "чистят" Харьковщину

Саперы 47 инженерной бригады уже полгода разминируют территорию Харьковщины. Они активно "чистят" землю от остатков снарядов или тех мин, которые специально поставил враг. Именно после их работы наши защитники возводят линии обороны.

Эти люди идут первыми после того, как деоккупируют украинские территории. Корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко познакомилась с этими невероятными ребятами и рассказала об их работе.

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Как работают саперы на Харьковщине

Все саперы очень искренние и мотивированные. Они полгода работали на Харьковщине, а сейчас ждут ротацию. Многие мины имеют "ловушки", поэтому передать этот снаряд на вооружение нашим военным часто невозможно. Их вынуждены взрывать и обезвреживать.

Стоит помнить, что противопехотная мина является очень мощной, ее поражения летальное. Радиус составляет 25 метров – это большое расстояние, поэтому можно даже не увидеть такую мину, когда она сдетонирует.

Для людей, которые живут на этих территориях, хочу подчеркнуть, что 25 метров – это совсем не предел. Осколки разлетаются на сотню метров, поэтому получить ранения можно очень легко,

– отметила Анна Черненко.

Кроме Харьковщины, команда саперов уже "чистила" Николаевский регион. Но в Харьковской области, кроме сильного заминирования, были очень мощные и плотные обстрелы. Поэтому очень актуальной потребностью являются средства РЭБ для того, чтобы саперы могли защититься от вражеских дронов.

Обратите внимание! Каждый может присоединиться к сбору и помочь саперам "очистить" Украину от российских мин. Волонтерский счет – 5169360017359534 .

Какие мины самые сложные

"Десантники говорят, что они всегда первые, а мы впереди первых. Ведь сначала заходят саперы, разминируют, а уже после нас идут ребята и строят фортификационные сооружения, позиции", – рассказал сапер 47 инженерной бригады Владимир.

Как саперы работают на Харьковщине / Фото Анны Черненко

Сапер Владимир отметил, что не мог сидеть дома, зная, что в стране война. Поэтому ему "спокойнее" на деоккупированных территориях, ведь здесь он точно знает, что делает свой вклад в победу.

В Харьковской области мы делали подготовку под укрепрайоны. Самым сложным был участок, где шли боевые действия – село Липцы и в той стороне. А труднее всего обезвреживать транспортные мины, если сверху противопехотные в роли подрывника,

– отметил старший сапер 47 инженерной бригады Станислав.

Он объяснил, что если наступить на противотранспортную мину, то еще есть шанс, что она не сработает. В случае с противопехотной миной – возможности выжить фактически нет.

Саперы добавили, что во время работы на Харьковщине постоянно были артобстрелы, неподалеку прилетали КАБы. Поэтому им очень нужны средства РЭБ, чтобы они могли выполнять свою работу. Тогда разминирование будет происходить быстрее, фортификации будут крепче, а враг отойдет еще дальше.