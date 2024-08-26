Ці люди йдуть першими після того, як деокуповують українські території. Кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко познайомилася з цими неймовірними хлопцями та розповіла про їхню роботу.

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Як працюють сапери на Харківщині

Усі сапери дуже щирі та мотивовані. Вони пів року працювали на Харківщині, а зараз чекають на ротацію. Багато мін мають "пастки", тому передати цей снаряд на озброєння нашим військовим часто неможливо. Їх змушені підривати та знешкоджувати.

Варто пам'ятати, що протипіхотна міна є дуже потужною, її ураження летальне. Радіс складає 25 метрів – це велика відстань, тому можна навіть не побачити таку міну, коли вона здетонує.

Для людей, які живуть на цих територіях, хочу підкреслити, що 25 метрів – це зовсім не межа. Осколки розлітаються на сотню метрів, тому зазнати поранення можна дуже легко,

– зауважила Анна Черненко.

Окрім Харківщини, команда саперів вже "чистила" Миколаївський регіон. Але у Харківській області, окрім сильного замінування, були дуже потужні та щільні обстріли. Тому дуже актуальною потребою є засоби РЕБ для того, щоб сапери могли захиститися від ворожих дронів.

Зверніть увагу! Кожен може долучитися до збору та допомогти саперам "очистити" Україну від російських мін. Волонтерський рахунок – 5169360017359534 .

Які міни найскладніші

"Десантники говорять, що вони завжди перші, а ми попереду перших. Адже спочатку заходять сапери, розміновують, а вже після нас йдуть хлопці й будують фортифікаційні споруди, позиції", – розповів сапер 47 інженерної бригади Володимир.

Як сапери працюють на Харківщині / Фото Анни Черненко

Сапер Володимир зауважив, що не міг сидіти вдома, знаючи, що в країні війна. Тож йому "спокійніше" на деокупованих територіях, адже тут він точно знає, що робить свій вклад у перемогу.

У Харківській області ми робили підготовку під укріпрайони. Найскладнішою була ділянка, де йшли бойові дії – село Липці й в тій стороні. А найважче знешкоджувати транспортні міни, якщо зверху протипіхотні в ролі підривника,

– зауважив старший сапер 47 інженерної бригади Станіслав.

Він пояснив, що якщо наступити на протитранспортну міну, то ще є шанс, що вона не спрацює. У випадку з протипіхотною міною – можливості вижити фактично немає.

Сапери додали, що під час роботи на Харківщині постійно були артобстріли, неподалік прилітали КАБи. Тому їм дуже потрібні засоби РЕБ, щоб вони могли виконувати свою роботу. Тоді розмінування відбуватиметься швидше, фортифікації будуть міцнішими, а ворог відійде ще далі.