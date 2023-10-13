Это проблема не только Украины, – Братчук сказал, нужно ли создавать карту минных полей

Российские оккупанты заминировали огромное количество территории Украины и разбросали мины на побережье Черного моря. Таким образом враг пытался блокировать украинские порты, в частности, Одессы, и проводить военно-морскую десантную операцию.

Другим странам нужно присоединиться к разминирования акватории Черного моря, потому что это угроза не только для Украины. Об этом 24 Каналу заявил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

Читайте также Делают пакости, чтобы навредить продвижению ВСУ: оккупанты активно минируют Запорожскую область

Нужно работать над проблемой

Сергей Братчук отметил, что для решения этой проблемы можно сделать самое главное – приобщиться к разминированию акватории Черного моря. К примеру, Румыния, Болгария и Турция готовы создать специальное военно-морское подразделение, которое будет заниматься именно этими вопросами. Украина давно выступает инициатором создания такого подразделения с участием других стран.

Это проблема не только Украины. Это проблема и болгарская, и румынская, и турецкая. Нет карты, сколько хотя бы примерно мин было выброшено в Черное море, никто этого не знает. Россияне об этом не скажут. Если и скажут, то вряд ли правду. Поэтому нужно работать в этом направлении,

– объяснил он.

Как подчеркнул спикер, сегодня работает зерновой коридор. Накануне три балкера снова вошли в порты Одессы. Это свидетельствует о том, что гуманитарный маршрут, который находится в зоне ответственности Военно-морских сил ВСУ, безопасен.

"С другой стороны, периодически поступает информация, что с какими-то иностранными суднами происходят определенные инциденты. Не всегда подтверждается, что это, например, мина. Однако угроза существует. Поэтому это зло, с которым надо и можно бороться. Я думаю, что это вопрос начнет развязываться даже уже не после войны, а еще до окончания российской агрессии", – подчеркнул Братчук.

Оккупанты минуют территорию Украины: последние новости