Специальной техники для разминирования территорий не просто слишком мало для такой плотности минований. Но она может быть и опасна, ведь привлечет внимание врага. Поэтому ВСУ прибегли к вычурному способа, чтобы оптимизировать процесс. Подробно об этом 24 Каналу рассказал Александр Курбатов – спикер 128-й отдельной бригады терробороны города Днепр.

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Сейчас украинские военные используют экспериментальную технику тепловизионной съемки для выявления российских мин. То есть ВСУ в сумерках устанавливают тепловизионную камеру на беспилотнике. Камера летит над минными полями, выявляет десятки тепловых следов.

Это могут быть и кратеры, но в большинстве своем это все же мины, которые на самом деле едва скрыты. Тепло мины получают из-за нагревания на солнце днем.

Наши бойцы делают это постоянно. У нас, к сожалению, нет возможности использовать какую-нибудь другую сложную технику. При такой мощной заминированности полей ее просто не хватает. Да и использовать ее достаточно опасно, потому что враг будет стрелять,

– заметил Александр Курбатов.

Зато использовать способ с тепловизорами очень эффективно. Мины в металлических корпусах очень хорошо сохраняют тепло, так что обнаружить их несложно. Летом скопление мин таким образом легко обнаружить.

"Использовать металлоискатели – это не всегда продуктивно. Очень много металлических обломков, поэтому фактически фонит все", – подчеркнул представитель 128-й отдельной бригады ТрО.

К тому же, противопехотные мины часто являются пластиковыми с минимальным количеством металлических деталей. Так что опять же металлоискатель является ненадежным устройством в этом случае. В то же время, если противопехотные мины закопаны глубже – обнаружить их через тепловизор сложно. Для этого используют другие приборы.

Обратите внимание! Важно помогать нашим Вооруженным Силам. Благодаря поддержке гражданских, дронов с тепловизорами на фронте может увеличиться. Так что приближаем победу вместе!

Александр Курбатов об изобретательном способе разминирования территорий: смотреть видео

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