Спеціальної техніки для розмінування територій не просто замало для такої щільності мінувань. Але вона може бути й небезпечною, адже приверне увагу ворога. Тож ЗСУ вдались до вигадливого способу, аби оптимізувати процес. Детально про це 24 Каналу розповів Олександр Курбатов – речник 128-ї окремої бригади тероборони міста Дніпро.
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Як ЗСУ розміновують території на Півдні
Зараз українські військові використовують експериментальну техніку тепловізійної зйомки, аби виявити російські міни. Тобто ЗСУ у сутінках встановлюють тепловізійну камеру на безпілотнику. Камера летить над мінними полями, виявляє десятки теплових слідів.
Це можуть бути і кратери, але здебільшого це все ж міни, які насправді ледь приховані. Тепло міни отримують через нагрівання на сонці вдень.
Наші бійці роблять це постійно. У нас, на жаль, немає можливості використовувати якусь іншу складну техніку. За умови такої потужної замінованості полів, її просто не вистачає. Та й використовувати її досить небезпечно, бо ворог стрілятиме,
– зауважив Олександр Курбатов.
Натомість використовувати спосіб із тепловізорами – дуже ефективно. Міни в металевих корпусах дуже добре зберігають тепло, тож виявити їх нескладно. Влітку скупчення мін у такий спосіб легко знайти.
"Використовувати металошукачі – це не завжди продуктивно. Дуже багато металевих уламків, тож фактично фонить усе", – наголосив речник 128-ї окремої бригади ТрО.
До того ж протипіхотні міни часто є пластиковими з мінімальною кількістю металевих деталей. Тож знову ж металошукач є ненадійним пристроєм у цьому випадку. Водночас якщо протипіхотні міни закопані глибше – виявити їх через тепловізор складно. Тож для цього використовують інші прилади.
Олександр Курбатов про винахідливий спосіб розмінування територій: дивитись відео
Українські землі розміновують різними способами: що відомо
- У Херсонській області аграрії самотужки створюють пристрої для розмінування земель. Зокрема, вони створюють дистанційні пристрої для розмінування з тракторів. Усе для того, аби допомогти в очищенні територій від російських мін та якомога швидше братися до польових робіт.
- Крім того, благодійники фонду "Українські вогнеборці" передали саперам на Херсонщині броньовані автомобілі. Вони на практиці довели свою ефективність, тож зможуть вберегти рятувальників під час розмінувань.
- Загалом Україні бракує засобів для розмінування територій. Як вже неодноразово згадували раніше, це вплинуло на швидкість контрнаступальних дій ЗСУ та просування відповідно.