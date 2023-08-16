Спеціальної техніки для розмінування територій не просто замало для такої щільності мінувань. Але вона може бути й небезпечною, адже приверне увагу ворога. Тож ЗСУ вдались до вигадливого способу, аби оптимізувати процес. Детально про це 24 Каналу розповів Олександр Курбатов – речник 128-ї окремої бригади тероборони міста Дніпро.

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Як ЗСУ розміновують території на Півдні

Зараз українські військові використовують експериментальну техніку тепловізійної зйомки, аби виявити російські міни. Тобто ЗСУ у сутінках встановлюють тепловізійну камеру на безпілотнику. Камера летить над мінними полями, виявляє десятки теплових слідів.

Це можуть бути і кратери, але здебільшого це все ж міни, які насправді ледь приховані. Тепло міни отримують через нагрівання на сонці вдень.

Наші бійці роблять це постійно. У нас, на жаль, немає можливості використовувати якусь іншу складну техніку. За умови такої потужної замінованості полів, її просто не вистачає. Та й використовувати її досить небезпечно, бо ворог стрілятиме,

– зауважив Олександр Курбатов.

Натомість використовувати спосіб із тепловізорами – дуже ефективно. Міни в металевих корпусах дуже добре зберігають тепло, тож виявити їх нескладно. Влітку скупчення мін у такий спосіб легко знайти.

"Використовувати металошукачі – це не завжди продуктивно. Дуже багато металевих уламків, тож фактично фонить усе", – наголосив речник 128-ї окремої бригади ТрО.

До того ж протипіхотні міни часто є пластиковими з мінімальною кількістю металевих деталей. Тож знову ж металошукач є ненадійним пристроєм у цьому випадку. Водночас якщо протипіхотні міни закопані глибше – виявити їх через тепловізор складно. Тож для цього використовують інші прилади.

Зверніть увагу! Важливо допомагати нашим Збройним Силам. Завдяки підтримці цивільних, дронів із тепловізорами на фронті може побільшати. Тож наближаємо перемогу разом!

Олександр Курбатов про винахідливий спосіб розмінування територій: дивитись відео

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