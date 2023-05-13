Владимир Зеленский в интервью итальянским журналистам телеканала Rai 1 во время визита в Италию объяснил, какая разница между Россией и Белоруссией. По словам президента, россияне не уважают белорусов, пишет 24 Канал.

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Что сказал Зеленский о разнице между Беларусью и Россией

Они (россияне – 24 Канал) их (белорусов – 24 Канал) не уважают, чтобы сделать частью России, чтобы там всем управлять, как вооруженными силами. Поскольку у них там во многих институтах уже есть свои люди, управляющие теми или иными процессами,

– объяснил Зеленский.

Однако президент Украины объяснил, что более 70% населения Беларуси против России, огорченные войной, поддерживают Киев.

"Это уже большая разница. Это говорит о том, что несмотря на информационную политику, несмотря на любые нарративы, белорусы борются. Они борются. Это сложно, когда тебе по телевидению и в интернете, и в газетах говорят, что Россия твой брат, а Украина "враг", – объяснил президент Украины.

Он также добавил, что убежден – общество Беларуси останется независимым. Хотя это сложно, это тоже война.

Зеленский поехал с официальным визитом в Италию