Владимир Зеленский в интервью итальянским журналистам телеканала Rai 1 во время визита в Италию объяснил, какая разница между Россией и Белоруссией. По словам президента, россияне не уважают белорусов, пишет 24 Канал.
Смотрите также К миру нельзя прийти со сдачей территорий, – Мелони заявила об уверенности в победе Украины
Что сказал Зеленский о разнице между Беларусью и Россией
Они (россияне – 24 Канал) их (белорусов – 24 Канал) не уважают, чтобы сделать частью России, чтобы там всем управлять, как вооруженными силами. Поскольку у них там во многих институтах уже есть свои люди, управляющие теми или иными процессами,
– объяснил Зеленский.
Однако президент Украины объяснил, что более 70% населения Беларуси против России, огорченные войной, поддерживают Киев.
"Это уже большая разница. Это говорит о том, что несмотря на информационную политику, несмотря на любые нарративы, белорусы борются. Они борются. Это сложно, когда тебе по телевидению и в интернете, и в газетах говорят, что Россия твой брат, а Украина "враг", – объяснил президент Украины.
Он также добавил, что убежден – общество Беларуси останется независимым. Хотя это сложно, это тоже война.
Зеленский поехал с официальным визитом в Италию
- Владимир Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину уехал в Италию. Президент Украины встретился с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром Джорджей Мелони.
- Украинский лидер объяснил, что во время переговоров обсудили безопасное и военное сотрудничество. В частности, есть важные решения по защите украинского неба. Также обсуждали "формулу мира", возвращение находящихся в России украинцев также – европейскую интеграцию Украины.
- После этого Владимир Зеленский встретился с Папой Римским, впоследствии с Секретарем по делам отношений Святого Престола с Государствами и международными организациями архиепископом Полем Ричардом Галлагером.
- Папа Франциск подарил украинскому лидеру бронзовую скульптуру оливковой ветви как символ мира и специальные издания документов понтификата. Зеленский подарил Папе картину "Потеря, 2022-58" Алексея Ревики, посвященную гибели детей во время войны, и композицию "Неопалимая" Юрия Вакуленко, показывающую икону Матери Божьей в огне, вырезанную на пластине бронежилета. Подробнее об этой встрече – читайте здесь.