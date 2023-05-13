Володимир Зеленський в інтерв'ю італійським журналістам телеканалу Rai 1 під час візиту до Італії пояснив, яка різниця між Росією та Білоруссю. За словами президента, росіяни не поважають білорусів, пише 24 Канал.

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Що сказав Зеленський про різницю між Білоруссю та Росією

Вони (росіяни – 24 Канал) їх (білорусів – 24 Канал) не поважають, щоб зробити частиною Росії, щоб там всім керувати, як збройними силами. Позаяк у них там в багатьох інституціях вже є свої люди, які керують тими чи іншими процесами,

– пояснив Зеленський.

Однак президент України пояснив, що понад 70% населення Білорусі проти Росії, засмучені війною, підтримують Київ.

"Це вже велика різниця. Це говорить про те, що не зважаючи на інформаційну політику, не зважаючи на будь-які наративи, білоруси борються. Вони борються. Це складно, коли тобі по телебаченню і в інтернеті, і в газетах говорять, що Росія твій брат, а Україна "ворог", – пояснив президент України.

Він також додав, що переконаний – суспільство Білорусі залишиться незалежним. Хоч це складно, це теж війна.

Зеленський поїхав з офіційним візитом в Італію