Разные санкции могут быть, – Корниенко о вероятной политической ответственности для Трухина
31 августа 2021 , 17:29Читати новину українською
Источник:"Радио Свобода"
Если докажут причастность нардепа от "Слуги народа" Александра Трухина к ДТП в Киеве, его будет ждать политическая ответственность. Санкции могут быть разные.
Если будут факты о нетрезвом состоянии Трухина за рулем, начнут обсуждение. Об этом рассказал руководитель партии "Слуга народа" Александр Корниенко.
Важно ДТП с участием нардепа Трухина: все что известно
Какая политическая ответственность может ждать Трухина
По словам Корниенко, у партии были разные случаи.
Кто-то выходил из фракции, кого-то снимали с должности руководителя областного отделения, кого-то из партии исключали. Разные санкции могут быть,
– сказал политик.
Заметим, Корниенко не рассказал, говорил ли с Трухиным о скандальном ДТП. Между тем нардеп рекомендует ждать официального сообщения от Нацполиции.
Что нужно знать о ДТП с Трухиным
- В Дарницком районе Киева 23 августа автомобиль Audi врезался в Ford. В последнем ехал глава Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи.
- В результате столкновения Ford отбросило, и он влетел в Daewoo, в котором были дети.
- Из-за ДТП пострадали 6 человек: Лучано Лучи с помощником Романом Лишнем и дети из третьего авто.
- Очевидцы утверждают, что за рулем Audi был нардеп от "Слуги Народа" Александр Трухин. По словам свидетелей, чиновник был в состоянии алкогольного опьянения.
- Правда, СМИ писали, якобы в протоколе полиции водителем автомобиля Трухина указан другой человек.
- Министр внутренних дел Денис Монастырский прокомментировал ДТП только 31 августа. Он отметил, что полиция установит, кто был за рулем, дальше дело, вероятно, пойдет в ГБР.