Разные санкции могут быть, – Корниенко о вероятной политической ответственности для Трухина

Если докажут причастность нардепа от "Слуги народа" Александра Трухина к ДТП в Киеве, его будет ждать политическая ответственность. Санкции могут быть разные.

Если будут факты о нетрезвом состоянии Трухина за рулем, начнут обсуждение. Об этом рассказал руководитель партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

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Какая политическая ответственность может ждать Трухина

По словам Корниенко, у партии были разные случаи.

Кто-то выходил из фракции, кого-то снимали с должности руководителя областного отделения, кого-то из партии исключали. Разные санкции могут быть,

– сказал политик.

Заметим, Корниенко не рассказал, говорил ли с Трухиным о скандальном ДТП. Между тем нардеп рекомендует ждать официального сообщения от Нацполиции.

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