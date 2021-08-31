Якщо будуть факти про нетверезий стан Трухіна за кермом, почнуть обговорення. Про це розповів керівник партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.
Важливо ДТП за участю нардепа Трухіна: все що відомо
Яка політична відповідальність може чекати Трухіна
За словами Корнієнка, у партії були різні випадки.
Хтось виходив з фракції, когось знімали з посади керівника обласного осередку, когось із партії виключали. Різні санкції можуть бути,
– сказав політик.
Зауважимо, Корнієнко не розповів, чи говорив з Трухіним про скандальну ДТП. Натомість нардеп рекомендує чекати офіційного повідомлення від Нацполіції.
Що треба знати про ДТП з Трухіним
- У Дарницькому районі Києва 23 серпня автомобіль Audi врізався у Ford. В останньому їхав голова Комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі.
- Унаслідок зіткнення Ford відкинуло і він влетів у Daewoo, в якому були діти.
- Через ДТП постраждали 6 людей: Лучано Лучі з помічником Романом Лишнем та діти з третього авто.
- Очевидці стверджують, що за кермом Audi був нардеп від "Слуги Народу" Олександр Трухін. За словами свідків, чиновник був у стані алкогольного сп'яніння.
- Щоправда, ЗМІ писали, нібито у протоколі поліції водієм автівки Трухіна вказана інша людина.
- Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський прокоментував ДТП лише 31 серпня. Він зазначив, що поліція встановить, хто був за кермом, далі справа, ймовірно, піде до ДБР.