Якщо будуть факти про нетверезий стан Трухіна за кермом, почнуть обговорення. Про це розповів керівник партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

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За словами Корнієнка, у партії були різні випадки.

Хтось виходив з фракції, когось знімали з посади керівника обласного осередку, когось із партії виключали. Різні санкції можуть бути,

– сказав політик.

Зауважимо, Корнієнко не розповів, чи говорив з Трухіним про скандальну ДТП. Натомість нардеп рекомендує чекати офіційного повідомлення від Нацполіції.

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