Топ-чиновника Воздушных Сил уличили в коррупции при строительстве укрытий для самолетов

Правоохранители поймали двух полковников на взятке большого размера. Как оказалось, оба офицера были причастны к сделкам со средствами, которые должны были пойти на усиление обороноспособности нашего государства.

Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко и СБУ.

Интересно Хотел устроиться на оборонный завод: СБУ разоблачила российского агента

Как разоблачили двух полковников на взятке и хищении средств?

По предварительным данным, речь идет о командующем логистикой Командования Воздушных Сил ВСУ и начальника Управления СБУ в одной из областей Украины.

Хотя фамилий в сообщениях указано не было, источники 24 Канала подтвердили, что речь идет о полковнике Андрее Украинце (командующем логистикой Командования Воздушных Сил ВСУ) и полковнике Владимире Компаниченко (начальнике Управления СБУ в Житомирской области).

Руслан Кравченко отметил, что в мае 2025 года было принято решение о выделении 1,4 миллиарда гривен для строительства сборно-разборных арочных конструкций.

По материалам дела, речь идет об обустройстве дополнительной защиты на стратегически важных объектах, в частности оперативных аэродромах Сил обороны.

Однако позже проверки Департамента военной контрразведки СБУ выявили серьезные нарушения: проекты не соответствовали требованиям безопасности, конструкции не обеспечивали надлежащей защиты авиации, а стоимость работ была существенно завышена. Несмотря на это, началось перечисление авансовых платежей по договорам.

Чтобы скрыть хищение бюджетных средств и остановить проверки, командующий логистикой обратился к главе УСБУ одной из областей, с просьбой "посодействовать" в подкупе руководства военной контрразведки. Последний согласился, выступил "гарантом сделки" поскольку лично привлек одного из подрядчиков к схеме,

– объяснил Кравченко.

По данным следствия, чтобы избежать ответственности и обеспечить невмешательство в процесс проверок, чиновники предложили передать около 13 миллионов гривен (1% от финансирования объектов) за сокрытие растраты бюджетных средств. Также планировалось привлечение "лояльных" аудиторов для подготовки фиктивных выводов о качестве строительства.

"25 февраля при попытке передачи неправомерной выгоды участники схемы задержаны "на горячем". Изъято 320 тысяч долларов США", – отметил генеральный прокурор.

На "горячем" правоохранители разоблачили топ-чиновника Воздушных сил ВСУ / Фото из телеграм-канала Руслана Кравченко

В СБУ добавили, что разоблачен был начальник Управления СБУ в Житомирской области. По результатам комплексных мероприятий оба участника схемы были задержаны.

Сейчас должностным лицам, в соответствии с совершенными преступлениями, готовится сообщение о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины о предложении, обещании или предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу и превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий. Все – по предварительному сговору группой лиц,

– отметили в СБУ.

Обоим офицерам уже готовятся объявить о подозрении / Фото СБУ

Какие еще разоблачения сделала СБУ недавно?