СБУ разоблачила чиновников, которые хотели продать секретные оборонные разработки

Работники СБУ разоблачили злоумышленников, которые хотели продать за границу секретную проектную документацию относительно военного кораблестроения. Информацию задержанные оценили в 2 миллиона долларов.
Среди злоумышленников есть чиновники
К схеме причастны несколько бывших и действующих работников одного из отечественных оборонных предприятий. К счастью, контрразведка предотвратила утечку за пределы страны новейших разработок отечественного оборонно-промышленного комплекса.
Читайте также Военные ВСУ хотели продать оружие из своей части
Преступников разоблачили с поличным – когда они получали 250 тысяч долларов за часть оборонных сведений. Перед этим работники Службы безопасности уже задокументировали получение нескольких "авансов" от иностранцев.
Во время обысков дома у злоумышленников правоохранители изъяли:
- документы;
- компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.
Сейчас решают вопрос относительно сообщения злоумышленникам о подозрении и избрании мер пресечения. По факту правоохранители открыли уголовное дело о государственной измене.
Сейчас продолжаются следственные действия.
Злоумышленники хотели продать оборонные разработки