Разобрали уже 90% обломков: под завалами дома в Днепре до сих пор ищут 25 человек

В Днепре все еще идет спасательная операция после того, как Россия 14 января нанесла прямой ракетный удар по жилому дому. По состоянию на утро 17 января разобраны 90% обломков разрушенной многоэтажки.

В ГСЧС сообщили, что по состоянию на 08:00 17 января спасено 39 человек, из которых 6 детей. К сожалению, в результате атаки России погибли 40 человек, из которых 3 ребенка. Также травмированы 79 человек (16 детей).

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В больницах находятся 28 пострадавших

Получены 47 сообщений о безвестно пропавших, из которых 18 человек установлены погибшими, 4 человека найдены живыми у родственников, в больницах, 25 человек разыскиваются.

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко отметил, что спасательная операция длится более 63 часов. Всего к работам привлечены 415 человек и 60 единиц техники.

Обломки разрушенного российской ракетой дома разобраны на 90%. Он добавил, что 10 пострадавших в тяжелом состоянии.

В Днепре разбирают завалы разрушенного дома / Фото с телеграмму Валентина Резниченко

Что известно об атаке России на Днепр