Разобрали уже 90% обломков: под завалами дома в Днепре до сих пор ищут 25 человек
Источник:ГСЧС
В Днепре все еще идет спасательная операция после того, как Россия 14 января нанесла прямой ракетный удар по жилому дому. По состоянию на утро 17 января разобраны 90% обломков разрушенной многоэтажки.
В ГСЧС сообщили, что по состоянию на 08:00 17 января спасено 39 человек, из которых 6 детей. К сожалению, в результате атаки России погибли 40 человек, из которых 3 ребенка. Также травмированы 79 человек (16 детей).
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В больницах находятся 28 пострадавших
Получены 47 сообщений о безвестно пропавших, из которых 18 человек установлены погибшими, 4 человека найдены живыми у родственников, в больницах, 25 человек разыскиваются.
Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко отметил, что спасательная операция длится более 63 часов. Всего к работам привлечены 415 человек и 60 единиц техники.
Обломки разрушенного российской ракетой дома разобраны на 90%. Он добавил, что 10 пострадавших в тяжелом состоянии.
В Днепре разбирают завалы разрушенного дома / Фото с телеграмму Валентина Резниченко
Что известно об атаке России на Днепр
- Россия в субботу, 14 января, снова массированно атаковала города Украины, среди которых и Днепр. Целью российских террористов стала не только критическая инфраструктура, но и гражданские дома.
- Так, оккупанты попали прямым ракетным ударом в дом в Днепре. В результате удара оккупантов был разрушен целый подъезд – от 9 до 2 этажа.
- Российские военные нанесли удар устаревшей и неточной ракетой типа X-22. Российские пропагандисты пытались воспользоваться скандальным заявлением советника Офиса Президента Алексея Арестовича. Последний выразил мнение, что якобы российская ракета была сбита украинским ПВО, после чего упала на дом.
- В воздушных силах опровергли заявление Арестовича. Там сообщили, что в дом попала ракета, которую россияне выпустили из района Курской области. Кроме того, прямой ракетный удар России подтвердила разведка Великобритания и видео очевидцев.
- В Воздушных силах подчеркнула, что у Украины нет средств, чтобы сбивать ракеты типа X-22. С начала полномасштабного вторжения оккупанты выпустили более 210 ракет такого типа, но ни одну не удалось сбить. В частности, этой ракетой враг атаковал Кременчуг 27 июня 2022 года.