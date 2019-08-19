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      Разочаровался в идеях "ДНР": СБУ задержала пророссийского боевика на Киевщине

      305 Читати новину українською
      Задержанный мужчина
      Задержанный мужчина / СБУ

      Служба безопасности Украины задержала мужчину, который в 2014 году воевал в отрядах так называемой "ДНР". За несколько месяцев службы он разочаровался в "идеях" террористов и решил переехать на Киевщину.

      Сотрудники контрразведки установили, что мужчина принимал участие в военных учениях с личным составом армии РФ и непосредственно находился на передовой, сообщает пресс-служба СБУ.

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      Следователи Службы безопасности установили, что задержанный – житель города Харцызска Донецкой области. В 2014 году он охранял штаб местных боевиков. Также мужчину привлекали к дежурству на блокпостах и на позициях неподалеку от линии разграничения.

      За три месяца он разочаровался в "идеалах" террористов, два года работал на шахте и впоследствии переехал на Киевщину. Правоохранители провели обыски по месту жительства и изъяли несколько телефонов и компьютер. Следователи нашли переписки, которые прямо указывают на его участие в террористическом сообществе.

      Мужчине сообщили о подозрении в создании террористической группы или организации. Он полностью признал свою вину и дал обличительные показания относительно присутствия российских военных на Донбассе. Теперь ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

      Ранее сотрудники Службы безопасности задержали россиянина, который готовил диверсию на аэродроме ВСУ. У задержанного нашли самодельные взрывные устройства и электродетонатор.

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      Теги: Новости Украины Новости Киева СБУ Война на Донбассе Пророссийские боевики
      Источник: 24 канал
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      Новости за 19 августа
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