Вместе до конца: с начала вторжения России в теробороны вступили 100 тысяч украинцев
5 марта 2022 , 22:42Читати новину українською
Источник:Национальная гвардия Украины
Россия начала циничную войну против Украины, однако оккупанты встретили здесь яростное сопротивление. На фоне этого в ряды территориальной обороны присоединились десятки тысяч украинцев.
Речь идет о 100 тысячах украинцев, которые активизировались после военного вторжения России.
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100 тысяч украинцев присоединились к терробороне
В Нацгвардии заявили, что по завершении войны территориальная оборона станет частью системы обороны Украины.
Гордимся таким подспорьем, вместе до конца!,
– добавили в Нацгвардии.
В Нацгвардии также поблагодарили всех смелых украинцев, демонстрирующих вместе с нами несгибаемый дух украинского воина, подчеркнув, что свет победит темень.
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