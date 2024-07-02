Кубраков обратился к послу США и на стоп поставил финансирование разработки градостроительного кодекса

После скандальной отставки экс-вице-премьера Александра Кубракова в правительстве появился законопроект "О восстановлении", который несет коррупционные риски. Вслед за ним глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк издала свою авторскую колонку "Откровенное затягивание и новые коррупционные схемы. Как сливают градостроительный кодекс".

Градостроительный кодекс – это пока единственная альтернатива градостроительной "реформе" 5655, которую из-за коррупционных рисков раскритиковали Европаралмент, Еврокомиссия и в котором Королевский институт Chatham House увидел благоприятные условия для картельного сговора застройщиков.

Восстановление Украины – это миллиарды средств наших партнеров. Они должны распределяться по прозрачным правилам и коррупциогенные риски должны быть максимально минимизированы. Иначе страна рискует потерять доверие партнеров, а затем и помощь.

Как продвигается работа над кодексом? Кто и как пытается помешать этой работе? Об этих и других вопросах общественная инициатива "Игла" пообщалась с председателем рабочей группы народным депутатом Анной Бондарь ("Слуга народа"), передает 24 Канал.

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Финансовые истории и давление



Анна Бондарь в своей приемной на Подоле во время блэкаута / Фото предоставлены 24 Каналу

О неформальном давлении со стороны Мининфтрастурктуры, которое возглавлял вице-премьер Кубраков, заявлял не так давно Институт гражданского общества. Тогда "Говерла" (USAID) у Института забрала финансирование. Та же "Говерла" финансово поддерживала разработку Градостроительного кодекса, который точно не одобряли лоббисты градостроительной "рефрмы" 5655. Вы тоже чувствуете это давление?

Рабочая группа, может, уже бы и имела концепцию, но, действительно, у нас забрали тоже финансирование на экспертов, без которых работать значительно труднее. Нам никто официально не сообщал причины, но я имела коммуникацию с бывшим руководителем “Говерлы” Абрахамом Габриэлем. Я связываю его увольнение с должности именно с этими финансовыми историями и давлением. У нас есть информация, что Кубраков обратился к послу США и на стоп поставили финансирование 4 проектов. Это не только уже упомянутые градостроительный кодекс и проект Института гражданского общества. Это еще два проекта Ассоциации городов Украины.

Я так понимаю, что посол приняла к сведению аргументы Кубракова и согласилась это сделать. Абрахам отмечал, что ему обидно и это была причина увольнения. Более того, Абрахам отмечал, что наша работа над градостроительным кодексом для него является образцовой и мы действительно действуем по стандартам демократического общества и привлекаем граждан.

На сколько нам известно, Кубраков может после отставки сотрудничать именно с USAID. Так а какие подходы рабочей группы разделял упомянутый Вами господин Абрахам?

Здесь отмечу, что если Кубраков будет иметь отношение к принятию решений, на кого распределять международную помощь – гранты, то это будет иметь негативное влияние не просто на качество формирования политик, но и на общественный сектор, который получает финансирование от партнеров и уже заявлял о неформальном давлении.

Если же повренутися к подходам, которые мы применяем на рабочей группе, то здесь действует принцип снизу вверх. И что бы кто не рассказывал о том, кого следует, а кого не следует из числа граждан привлекать к формированию политик, Верховная Рада Украины – это представительный орган всего народа Украины. А наше государство развивается демократическим путем. Мы не обесцениваем ни одного участника или его позицию. Конечно, есть маргинальные предложения, но они отпадают не потому, что так скажет власть. Рабочая группа сама к этому приходит путем обсуждений и сравнений.

В целом количество членов рабочей группы и экспертов, которые привлечены к работе над Кодексом, составляет около 300 человек. Это уникальный пример в истории привлечения граждан и он достоин подражания. Если проголосован закон "О публичных консультациях" говорит, что консультации на уровне парламента не обязательны, то мы их проводим и привлекаем граждан и во время заходов вживую и в zoom-формате. Все наработки в публичном доступе. Можно оставлять свои комментарии и писать нам на почту. Минцифры тоже приглашали и посылаем им повідмлення о каждом заседании, но они, к сожалению, не посещают мероприятия.

Какие промежуточные результаты

Сколько работает рабочая группа, кого привлекли и какие уже есть промежуточные результаты?

Мы начали работу ровно год назад. В июне. Я напоминаю всем, что кодекс – это значительно больший объем работы, чем просто законопроект. Над избирательным кодексом работали 10 лет и проголосовали только потому, что набижались выборы и к избирательному кодексу все еще есть вопросы.

Наше общество серьезно изменилось после полномасштабного вторнення. Граждане не хотят, чтобы им что-то навязывали, хотят вовлеченности, которая есть в лучших демократиях мира. Мы присоединили к работе 11 экспертов из разных стран. Надо понимать, как действует система англосаксонского права, что у них с градостроительством. Я советую всем посмотреть эти лекции, это очень интересный опыт. У нас сейчас все больше мэров понимает, что надо бороться за то, чтобы к тебе приехали не только туристы, но и жители. Низкая рождаемость, смертность во время войны, внутренне перемещенные лица и те, кто ищут убежища за рубежом – все это те факторы, которые очень быстро меняют подходы в градостроительстве.

Мы не можем просто устранить человеческий фактор в градостроительстве и все цифровизировать, как это некоторые предлагают. Каждый город имеет право создавать свои правила застройки и требования для застроек. Тогда у них будет индивидуальность. Вы когда едете в Лондон, то это не Париж, а когда в Париж, то это не Венеция. Так вот именно индивидуальность городов – это их право бороться за жителей и здесь достойным примером является мэр Николаева. Он прекрасно понимает, как ему трудно удерживать жителей, не говоря уже о том, чтобы привлечь новых.

В мире крайне важно также авторское право архитекторов, которые как раз помогают городам приобрести их идентичность и индивидуальность. Вообще партнеры неоднократно отмечали нам, что мы должны даже иметь специализированный суд, который бы рассматривал споры авторского права. Это важно для инвестиций и экономического развития. Если говорить о градостроительстве сейчас в Верховном Суде рассматривается дело о разрушении "Цветов Украины". Может быть так, что авторское право здесь нивелируют. Как нам здесь может помочь Кодекс?

Защита авторского права – это залог научно-технического прогресса. Если государство его не защитит – тогда действительно архитекторы будут бесправны. Сейчас происходит нонсенс. Замвник в договоре на старте прописывает за собой все имущественные права, хотя объект еще не создан. То есть объекта еще нет, а право у него уже есть. Так пусть берет и сам чертит! Какое должно быть у архитеткора авторское право? С ним надо согласовывать в дальнейшем изменения в проект. Вот построили “Цветы Украины” – это памятник, которую создали в стиле модернизм. А пришел владелец и ее изуродовал, уничтожил фасад, вырубил виноград и таким образом уничтожена концепция здания- оранжереи, которая победила в архитектурном конкурсе, то есть была лучшей среди других. Он там хочет офисный центр и паркинг.

Разрушение памятника архитектуры из-за застройщика: смотрите видео

Будут ли архитекторы ехать восстанавливать Украину, если знают, что их произведения просто уничтожат?

А какие еще есть конфликтные вопросы, которые надо регулировать?

Вообще градостроительство - это сфера, где постоянно происходит война за общественное пространство. Это самая страшная война в мирном мире, потому что происходит ежедневно. Люди спорили и будут спорить, или здесь будет сквер, или дом, или площадь. Стороны будут самые разные: эксперты, жители, застройщики, органы государственной и местной власти. У них всех будут разные интересы, разные полномочия.

Заказных хочет дешевле, исполнитель работ – быстрее. Инженер-конструктор будет говорить о прочности и надежности, а это точно не про “быстрее”. Следовательно между ним и исполнителем работ уже будет конфликт. Архитектор будет говорить о функциональности и красоте, а это опять про время и деньги. Экологи вообще захотят, чтобы заказчики и исполнители работ ушли все прочь и оставили все в первозданном виде.

Я сейчас посещаю лекции, то землевопрядники отмечают, что их задача, чтобы все были недовольны поровну. Вот и в кодексе должна быть такая задача, чтобы не было так, чтобы выиграл кто-то один и все проиграли. Это все надо сбалансировать, как единую экосистему.

Так вот все, что мы обсуждаем и финализируем, должно войти в единую концепцию.



Анна Боднар на улице / Фото предоставлены 24 Каналу

В чем заключается концепция

Кстати о концепции. Еще перед президентскими выборами GIZ поддерживал разработку Концепции управления в сфере градостроительства. Правительство ее утвердило и она легла в основу для дальнейшей разработки Кодекса. Вы, как и председатель партии "Слуга народа", участвовали в разработке концепции. Но ее не утвердило ни одно из трех правительств – Гройсмана, Гончарука, который пришел с BRDO или Шмыгаля. Почему, ведь на это ушло немало средств наших партнеров?

Это действительно был год президентских и парламентских выборов. Тогда была большая политическая турбулентность и все, кто работают в правительстве скажут, что перед выборами ничего нового не принимают. После выборов все стремительно меняется, в том числе и с кадрами. А документ действительно был очень хороший.

Почему не поддержали за эти 4 года – мне здесь сложно сказать. Судя по предложениям градостроительной “реформы”, то ее лоббисты, которые попали и в правительство, поддерживали совсем другое видение. В разработке концепции действительно участвовал GIZ, который имеет серьезный опыт в городском господстве.

Здесь хочу добавить, что был даже законопроект, который писали на основе книги проблем (так называемая белая книга) и на первом же заседании комитета в 2019 году вынесли законопроект “О регулировании градостроительной деятельности” (6403). Но комитет его отклонил и дальнейшее его рассмотрение стало невозможным.

Сейчас Елена Шуляк отмечает, что Вы работаете полтора года и у Вас дедлайн в два года почти исчерпался. Как она как председатель профильного комитета Вам помогает?

Я не знаю почему она так говорит. Председатель комитета в курсе, что решение о создании рабочей группы было в марте. А в июне прошлого года состоялось первое заседание. Группу сформировали – это уже неплохо. Теперь главное не мешать и не влиять информационно на партнеров, от которых зависит финансирование. А от финансирования – скорость работы рабочей группы. Здесь без привлечения дополнительных экспертов нам действительно не обойтись. Но и без финансирования мы продолжаем делать то, что имеем. Просто скорость несколько снижается.

Может такое замедление делается для того, чтобы убедить партнеров протянуть таки постановление-клон 5655? Мы же понимаем, что после отставки Кубракова появился очередной законопроект "О восстановлении" и знаем, какие риски там есть.

В проекте "Об основах восстановления Украины", есть две части. Первая - собственно, новый закон о восстановлении. А вторая часть представлена в виде сравнительной таблицы на 340 страниц (!) с изменениями в уже действующие законы. Большинство этих изменений – просто скопированы с 5655. Там почти все, что не вошло в "экспериментальные проекты" Кабмина - новые права и обязанности субъектов градостроительства, разработка проектной документации и ее экспертиза.

Среди изменений есть и право Кабмина на проведение "эксперимента", который сейчас предусматривает скопированные с 5655 правила предоставления градостроительных условий и ограничений, разрешительные процедуры и контроль за строительством. То есть, в сумме нормы Закона о восстановлении и экспериментальные порядки - это скрытый запуск в действие по частям почти всего 5655.

Если говорить о контроле и коррупции. Власть отмечает мощный антикоррупционный эффект цифровизации строительства. Государство якобы сэкономило 11,2 млрд грн за 3 года, устранив человеческий фактор, а реальный антикоррупционный эффект от цифровизации строительной отрасли составляет 1,5 млрд грн в год. Подтверждения этих цифр мы не нашли. Возможно, их озвучивали со ссылками на источники на комитете?

Мне об этих цифрах ничего не известно.

Также постоянно приходится слышать о схеме "$5 за м2" когда застройщики якобы вынуждены платить за получение разрешительных документов и ввод в эксплуатацию”. Однако, как и в ситуации с антикоррупционным эффектом от цифровизации, никаких доказательств этому мы не нашли. Более того, никаких доказательств этого не удалось найти даже ВСК по коррупции в ГАСИ, ведь в отчете о ее работе там ничего подобного нет. Кстати, с сентября 2021 года ВР так и не утвердила упомянутый отчет. Известны ли вам какие-то доказательства существования системного вымогательства с полностью законного строительства?

Я о таком слышала только на том же уровне, что и Вы.

Госпожа Шуляк утверждает, что при работе над Кодексом рассматривается "обязательная сертификация исполнителей строительных работ". Это ошибочное ее восприятие? Речь же не обо всех строителях, а исключительно о “ответственных исполнителей”, то есть, исполнителей работ (или прорабов, как их называют по старой привычке)?

Конечно, только о прорабах. Никто не будет сертифицировать маляров. Мы это не придумали, это европейское требование. Надо отходить от лицензирования обществ. Они закрываются и исчезают и не будут нести ответственности. А когда речь о специалисте, то вот здесь он уже отвечает и своей карьерой, и своей репутацией. У архитекторов с развитием законодательства тоже появилась сертификация. Так же к этому мы должны дойти и в строительстве.