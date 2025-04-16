Чтобы не завершилось, как "Небесный щит", – авиаэксперт о заявлении Сибиги по украинской ПВО

На днях глава украинского МИД Андрей Сибига сделал заявление о том, что Украина уже разрабатывает собственную систему ПВО стратегического уровня. Также он призвал европейских партнеров инвестировать в эту программу, чтобы ускорить ее реализацию.

Чем интересно такое заявление и с какими вызовами может столкнуться Украина во время воплощения программы, об этом 24 Каналу рассказал авиационный эксперт Константин Криволап.

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Насколько реальна разработка украинской системы ПВО

По мнению авиационного эксперта, заявление министра иностранных дел Украины это хороший маркетинговый ход. Мол, уважаемые европейцы у нас есть проблема с защитой воздушного пространства от баллистических ракет, которые запускает Россия, поэтому нам надо эти вопросы решать, беремся за это дело, или будем сейчас снова бодаться, как с проектом "Воздушный щит".

Партнеры не смогли решить, на базе какой системы его ("Воздушный щит" – 24 Канал) создавать – Patriot или SAMP/T и в результате ничего не создали,

– сказал Криволап.

В то же время он отметил, что есть якобы два уровня:

первый – дальнего космоса, когда межконтинентальные баллистические ракеты уничтожаются на пути к высшей точке баллистической траектории полета;

второй – системы ПВО, например, Patriot или SAMP/T, охраняют объекты в радиусе 20 – 30 километров от ударов баллистических ракет.

"Баллистическая ракета это короткое расстояние. "Искандеры" и "Кинжалы" имеют такую неприятную характеристику – маневрируют, выходят на цель, а потом с большой скоростью падают. Такая ракета достаточно тяжелая, очень большая и с большой скоростью летит, поэтому это проблема для обнаружения", – добавил авиационный эксперт.

Россияне, кстати, до сих пор не решили этот вопрос. Ни С-300, ни С-400, ни С-500 не могут брать баллистику надежно. Криволап заметил, что здесь Украина уже не с протянутой рукой, а имеет разработки и можно объединять усилия с немецкими, французскими, британскими разработчиками.