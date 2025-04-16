Чим цікава така заява та з якими викликами може зіштовхнутися Україна під час втілення програми, про це 24 Каналу розповів авіаційний експерт Костянтин Криволап.

Важливо США виробляють 2 системи Patriot на рік: на що має робити ставку Україна для посилення ППО

Наскільки реальна розробка української системи ППО

На думку авіаційного експерта, заява міністра закордонних справ України це хороший маркетинговий хід. Мовляв, шановні європейці у нас є проблема з захистом повітряного простору від балістичних ракет, які запускає Росія, тож нам треба ці питання розв'язувати, беремося за цю справу, чи будемо зараз знову бодатися, як з проєктом "Повітряний щит".

Партнери не змогли вирішити, на базі якої системи його ("Повітряний щит" – 24 Канал) створювати – Patriot чи SAMP/T й в результаті нічого не створили,

– мовив Криволап.

Водночас він зауважив, що є нібито два рівні:

перший – далекого космосу, коли міжконтинентальні балістичні ракети знищуються на шляху до найвищої точки балістичної траєкторії польоту;

другий – системи ППО, наприклад, Patriot чи SAMP/T, охороняють об'єкти в радіусі 20 – 30 кілометрів від ударів балістичних ракет.

"Балістична ракета це коротка відстань. "Іскандери" та "Кинджали" мають таку неприємну характеристику – маневрують, виходять на ціль, а потім з великою швидкістю падають. Така ракета досить важка, дуже велика й з великою швидкістю летить, тому це проблема для виявлення", – додав авіаційний експерт.

Росіяни, до речі, до цього часу не розв'язали це питання. Ні С-300, ні С-400, ні С-500 не можуть брати балістику надійно. Криволап зауважив, що тут Україна вже не з протягнутою рукою, а має розробки й можна об'єднувати зусилля з німецьких, французьких, британських розробників.