Решение о разрешении Украине бить по российским бомбардировщикам уже готовят: что рассказал Кулеба

Уже готовятся решения, позволяющие Украине уничтожать российские бомбардировщики.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал в интервью ELTA. Его опубликовали в четверг, 4 июля.

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Кулеба о решении о разрешении уничтожать бомбардировщики оккупантов

Кулеба отметил, что для изменения тенденций на фронте по наступлению российских войск определенные решения уже принимаются украинской стороной. Но есть и такие два главных решения, которые должны принять партнеры Украины.

"Прежде всего, я вспомню о разрешении на использование западного оружия за пределами границы Украины против российских военных объектов", – сказал министр.

По его словам, самым важным является уничтожение российских бомбардировщиков на аэродромах и в воздухе. Самая больная точка сухопутных войск Украины – "просто бесконечное количество управляемых бомб, которые сбрасывают на наши наземные силы".

Он также сказал, что второе решение, которое является важным для изменения ситуации на фронте, – увеличение поставок боеприпасов. В сочетании эти два новых фактора дадут ощутимый эффект.

Что касается решений, которые позволят нам уничтожать российские бомбардировщики, то они уже готовятся. Так что мы над этим работаем. Я уверен, что эти решения будут приняты. Это лишь вопрос времени,

– отметил Кулеба.

Глава украинского МИД заверил, что единственный способ защититься от российских атак управляемыми авиабомбами – это уничтожать бомбардировщики на аэродромах и в воздухе.

Министр отметил, что для этого Украине нужны ракеты большой дальности или достаточное количество систем ПВО, чтобы была возможность сбивать самолеты в воздухе.

Рано или поздно это произойдет. Мы просим наших партнеров сделать так, чтобы это произошло как можно быстрее, – добавил Кулеба.