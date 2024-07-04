Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав у інтерв'ю ELTA. Його опублікували в четвер, 4 липня.

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Кулеба про рішення щодо дозволу нищити бомбардувальники окупантів

Кулеба зазначив, що для зміни тенденцій на фронті щодо наступу російських військ певні рішення вже ухвалюються українською стороною. Але є й такі два головних рішення, які мають прийняти партнери України.

"Перш за все, я згадаю про дозвіл на використання західної зброї за межами кордону України проти російських військових об’єктів", – сказав міністр.

За його словами, найважливішим є знищення російських бомбардувальників на аеродромах і в повітрі. Найболючіша точка сухопутних військ України – "просто нескінченна кількість керованих бомб, які скидають на наші наземні сили".

Він також сказав, що друге рішення, яке є важливим для зміни ситуації на фронті, – збільшення постачання боєприпасів. У поєднанні ці два нових фактори дадуть відчутний ефект.

Що стосується рішень, які дозволять нам знищувати російські бомбардувальники, то вони вже готуються. Так що ми над цим працюємо. Я впевнений, що ці рішення будуть ухвалені. Це лише питання часу,

– зазначив Кулеба.

Глава українського МЗС запевнив, що єдиний спосіб захиститись від російських атак керованими авіабомбами – це знищувати бомбардувальники на аеродромах і в повітрі.

Міністр наголосив, що для цього Україні потрібні ракети великої дальності або достатня кількість систем ППО, аби була можливість збивати літаки в повітрі.

Рано чи пізно це станеться. Ми просимо наших партнерів зробити так, щоб це сталося якнайшвидше, – додав Кулеба.