Байден планирует обсудить с британским премьером разрешение для ВСУ наносить удары по России

Украина уже несколько месяцев просит у США разрешения бить по объектам на территории России. Президент США планирует это обсудить с британским премьером.

Президент США Джо Байден планирует обсудить предоставление разрешения Украине бить по территории России с премьером Британии. Речь идет именно о дальнобойном оружии.

Смотрите также Пограничники получили 280-сильные Iveco EuroCargo: что это за грузовики

США хотят обсудить разрешение

Об этом стало известно во время брифинга министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми. По его словам, Байден хочет поговорить о разрешении бить по объектам на территории России с премьером его страны Киром Стармером.

США не позволяют Украине бить по территории России дальнобойным оружием. В частности, ракетами ATACMS. Относительно разрешения на использование ATACMS для ударов вглубь территории России, министр обороны США сказал, что Украина имеет собственное оружие для этого.

Ранее стало известно, что Великобритания поставит Украине 650 легких многоцелевых ракет LMM для усиления противовоздушной обороны. Эта помощь является частью обязательств нового британского правительства перед Украиной.