Вашингтон одобрил применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для атак на территорию России. Белый дом назвал это ответом на агрессивные действия Москвы.

Президент США Джо Байден начал последний саммит с лидерами мировых держав, выступив в поддержку Украины. Перед началом саммита G20 в Рио-де-Жанейро он одобрил использование Украиной американских ракет ATACMS для ударов по территории России. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на The New York Times.

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Почему Байден предоставил Украине ракеты ATACMS, позволив бить по России

Это решение объясняется желанием усилить оборону Украины после того, как Россия привлекла военных КНДР для поддержки своих действий. В то же время враг в очередной раз совершил масштабные удары по украинской энергетической инфраструктуре 17 ноября, что стало одним из крупнейших нападений за все время войны.

Хотя за последние два года Байден выделил Украине миллиарды долларов на военную помощь, он ранее избегал предоставления наступательного оружия, опасаясь провоцирования масштабного конфликта со стороны Кремля. Однако теперь его администрация действует в спешке, пытаясь максимально обеспечить Киев до прихода новой власти в США.

Обратите внимание! Советник по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что правительство работает над тем, чтобы передать Украине как можно больше ресурсов до завершения президентского срока Байдена. Решение разрешить дальнобойные атаки является частью этой стратегии.

Несмотря на это, вопрос будущей политики США остается открытым, поскольку Дональд Трамп, который ориентируется на изоляционистский подход, может кардинально изменить дипломатический курс страны. Мировые лидеры на саммите в Рио уже готовятся к потенциальным изменениям, в частности лидеры Китая и других стран, которые ищут новые пути сотрудничества в условиях возможного пересмотра глобальных союзов.

Байден, выступая в Рио, выразил надежду, что его преемник воспользуется созданной им платформой для дальнейшей поддержки Украины и решения глобальных вызовов. Однако, как сообщает издание, пока администрация Трампа готовится взять власть, будущее американской внешней политики остается неопределенным.

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